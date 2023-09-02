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大陸 大陸焦點 特派現場

公務員妻天天下班不見人…陪酒上級「衣不蔽體倒街頭」　他怒檢舉

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一網友8月31日連發12條影片，公開揭露山東泰安高新技術產業開發區（以下簡稱泰安高新區）一女性工作人員多次陪同該區管委會一張姓領導喝酒，醉臥街頭。9月1日，泰安高新區紀委表示，此事調查工作還在進行。當地也發布通報稱，泰安市有關部門已組成聯合調查組進駐泰安高新區開展調查。

▲▼女子被舉報多次陪上級喝酒醉臥街頭。（圖／翻攝自江南都市報）

▲女子多次陪上級喝酒醉臥街頭。（圖／翻攝自江南都市報）

據《江南都市報》報導，8月31日，一名網友連發12條影片舉報稱，自己的公務員妻子，多次陪領導喝酒，醉臥街頭，衣不遮體。影片顯示，一名女子夜晚醉臥街頭，整個人看起來昏昏沉沉。

▲▼女子被舉報多次陪上級喝酒醉臥街頭。（圖／翻攝自江南都市報）

影片中一男子說，「一個女人，半夜陪領導喝酒喝得爛醉如泥，醉臥街頭成常態。回到家還耍酒瘋，砸家裡的東西。」、「和所謂的領導喝完之後了不得，不就是張姓主任！」女子回答說，「他跟我在一起已經半年了，而且他是未離婚的狀態，我也不怕說我是管委會的。」

9月1日，泰安高新區管委會工作人員表示，不清楚此事，泰安高新區管委會領導信息可到官網查詢。在泰安高新區官網領導成員及分工網頁看到，泰安高新區管委會確有名為張姓男子的管委會副主任，目前擔任黨工委委員、管委會副主任、組織部部長、人力資源管理部部長。

▲▼女子被舉報多次陪上級喝酒醉臥街頭。（圖／翻攝自江南都市報）

▲當地通報。（圖／翻攝自江南都市報）

1日下午，泰安高新技術產業開發區紀委工作人員指出，網上的相關情況他們領導也已經關注到，相關的調查工作還在進行。

9月1日下午，泰安高新技術產業開發區官網針對此事發布通報稱，針對8月31日網友發影片舉報一女子「多次陪領導喝酒醉臥街頭」情況，泰安市有關部門已組成聯合調查組進駐泰安高新區開展調查，調查結果將及時向社會通報。

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