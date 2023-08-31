聲控曬衣架只聽「夾子音」　陸男被迫裝可愛：大家都用異樣眼神看我

記者林郁婷／綜合報導

山東一名男子日前曬出家中新裝的聲控曬衣架，並介紹如果用正常聲音跟它講話，就會完全沒反應，一定要用「夾子音」才能操控，有趣的是男子正好住在一樓，因此每次夾著聲音對曬衣架說話時，都會受到來自路人的異樣眼光。

據《梧桐Video》報導，男子介紹曬衣架是由語音控制的，名叫小機，只要喊名字，就會自動升上去或降下來，於是他親自嘗試，他先用正常聲音喊出「小機小機」，結果完全沒用，接著他開始示範正確作法，「我來告訴你們該怎麼叫」。

▲男子用夾子音操控曬衣架。（圖／翻攝自影片）



男子夾起聲音，用像是撒嬌、裝可愛的音調，再一次喊出2次小機，下一秒就聽見曬衣架回覆在的，他又繼續用一樣聲音提出下降的要求，曬衣架就緩慢降下來，降到一半時，他換成要求停止，曬衣架也立即停住不動，最後指令變成上升，曬衣架自動歸回原位。



男子進一步透露，自己住在一樓，門口正對著大樓的大門，「每次開著門叫它的時候，路人就會用異樣的眼神看著我」。

網友笑稱「這才是求人辦事的態度」、「我家的也是語音控制！只要太太喊我全名，我就會自動去收衣服」、「整個人都嫵媚了許多」、「感覺很好玩的樣子」、「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」、「我也想買一個」。