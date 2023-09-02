世客博「世界館」最強攻略　六大必看展品曝光

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8月11日至10月15日在桃園盛大舉辦的「2023世界客家博覽會」，主展館之一的世界館以「在地與多元」為展覽主題，從客語的「天光日」（明天）出發，用蒼穹天光微亮的意象，以「光的大劇場」（Grand Theater of Light）作為策展核心概念，整體展覽分為四大展區：「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜手前行」，講述客家人離鄉到世界各地，開枝散葉、落地生根的生命故事。

策展人王騰崇表示，世界館很值得觀賞的裝置藝術之一，就是第一展區「序曲」，它是由一顆直徑五公尺、360度球形動態投影構成，同時也是目前全臺灣最大的球形投影裝置，運用球形投影3分鐘序曲動畫影片，敘說客家族群遠離家鄉，踏上未知的旅程，並與當地文化的融合、轉變過程，以及他們如何保留並發展出獨特的客家文化。

▲以7座浮空穹頂結合劇場式的燈光設計，打造沉浸式劇場概念。（圖／世界客家博覽會提供，下同）

王騰崇指出，走入第二展區「世界客家」，則是以蒼穹天光微亮的天光為概念，創造出7座浮空穹頂的沉浸式劇場，入場參觀的民眾可以感受天光意象，在展場就像悠遊在蔚藍海洋裡，從航海區延續到世界20個國家主題介紹，感受多元而在地的文化，看著客家人跋山涉水到世界各地，將異鄉變成故鄉，體驗一幕幕客家人所創造出的奇蹟故事。

整體展場氛圍除了營造天光意象之外，更搭配聲音及燈光營造海洋意象，帶給⺠眾彷彿在海上移動的氣氛，展場中的每個展台就如同海上的島嶼及國家，等著大家一探究竟！

此外，在世界館「世界客家」展區還有六大必看展品，首先是馬來西亞「客家獅」，有別於傳統的舞獅樣貌，展場所展示的是從馬來西亞空運來台的客家獅本尊，方正的獅頭、上下顎可以自由張合的白色牙齒與誇張鼻子，正是客家獅的特色，現場展出的靑獅代表公獅，而赤獅則是⺟獅。

▲馬來西亞「客家獅」。

▲豬仔錢。

客家人在海外開疆闢土的歷程並非一帆風順，19世紀⻄方殖⺠帝國招攬客家人前往世界各地，擔任契約工。而這些契約工遭受許多不合理待遇，所以被稱為「豬仔」。展覽現場展示的「豬仔錢」就是僱主支付給這些契約工的代幣，它是以陶瓷製成，有各種形狀與圖案。

▲香港客家服飾與花帶。

「世界客家」展區也展示「香港客家服飾與花帶」，其中花帶是客家女性手工編織的繩結飾品，可以用於衣飾、燈飾與祈福贈品等，也展現了樸素、寬鬆、簡易的客家特色。

▲模里西斯的第一份中文報紙。

展品中更有「模里西斯的第一份中文報紙」，模里西斯為位於印度洋上的群島國家，18世紀至19世紀期間有許多客家人移民至模里西斯。在1932年，由游俊、朱梅麟等客家人創辦的中華日報，以繁體中文刊載，主要報導與臺灣有關的時事新聞，是當地歷史最悠久的華文報紙，此次特別在世界館展覽現場實體展示。

另外還有「檳城大伯公廟瓦當」，這是檳城海珠嶼大伯公廟的瓦當，客家人尊稱的「大伯公」，就是我們熟知的福德正神（土地公），移居南洋的客家人把這個信仰帶至當地，融合對開墾領袖的崇拜，演變出獨特的「大伯公信仰」。

▲檳城大伯公廟瓦當。

接著是「馬來西亞霹靂州錫礦場模型」，1848年在馬來西亞霹靂州拉律縣發現錫礦脈，吸引大量客家移民前往，參與錫礦開採工作，世界館所展出的馬來西亞霹靂州錫礦場模型，正是訴說這段歷史故事最好的縮影。

▲馬來西亞霹靂州錫礦場模型。

策展人王騰崇指出，在歷史中，自中國宋代有考究文史記載開始，七百多年的時光裡，客家人自中原土地離鄉遷徙的歷程，航行過地球上的許多海洋，抵達全世界各個大陸板塊，遍佈世界各地不同的國度。而在世界各地新的國度與文化更供給客家人新養分，讓客家人⻑出了新的生命內涵，演進成了新的客家人。正因客家人具有這樣的多元性與在地性，以及在異鄉生⻑的力量，反而連結成在全球不同角落的客家文化故事，繽紛而美麗，更是華人史上，一個特別而豐厚壯闊的歷史紀錄篇章。

▲策展人王騰崇。

新聞處長羅楚東表示，世界館試圖呈現早期客家人離鄉闖蕩、打拚事業、落地生根的故事與軌跡，並透過創新的方式展現這段客家遷徙史。世界館團隊費盡心力彙集全球八大地區、20個國家的客家足跡，以及世界上22位客家名人故事，將珍貴的文本一一轉化為展覽元素呈現在世人面前，非常值得民眾特別前來觀賞。

2023世界客家博覽會展期自8月11日至10月15日，共規劃世界館及臺灣館2大主展區，還有8大副展區、17個衛星展區；其中臺灣館位在中壢區領航北路一段99號，而世界館則位於中壢區領航北路一段100號，開放時間週一至週四為上午10點至晚上7點，週五至週日則是從上午10點開放至晚上9點。

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