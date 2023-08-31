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社會 社會焦點 保障人權

不給全家續租！房東收回稱自用竟「轉租7-11」　毀約代價賠百萬

▲▼便利商店,全家便利商店。（圖／記者周宸亘攝）

▲桃園房東不給全家續租，反租給7-11判賠100萬元。（示意圖，非本案當事店家／資料照）

記者黃資真／桃園報導

桃園2名房東租借房屋供全家開分店，收回後卻隨即轉租給統一超商7-11，全家認為房東刻意轉租已違約，不滿提告求償。桃園地院認為全家確實有第一優先承租權，轉租前也未提前告知，判決2人須賠償100萬元。

全家控訴，自2010年8月5日與2名房東簽立房屋租賃契約書，從同年11月租至2020年10月底，契約內提及「甲方（房東）於租賃期滿，擬收回本房屋自用時，應於期滿六個月前對乙方（全家）通知」、「如甲方（房東）收回本房屋非屬自用性質時，乙方（全家）有第一優先承租權。」

2020年2月24日，房東寄出存證信函表示待約滿後將收回房屋，不再續租，全家回信表示願意以月租15萬續租，但房東回應欲收回自用，全家只得返還予對方，沒想到房東卻是把房屋改租給7-11，不滿提告求償無法繼續經營之損失共100萬元。

房東辯稱，當時原本是打算自行經營便利商店，才會填寫特許加盟7-11申請書，經仔細了解加盟規定與獲利狀況，認為與原本預期有落差，加上吳姓房東的妻子即將生產，擔心無暇經營，因此改為出租給7-11營業。且全家自願返還房屋，並合意簽署終止租賃契約書，已拋棄優先承租權，自不得主張損害賠償。

法官認為，房東收回房屋僅20天後就申請變更使用執照並辦理室內裝修許可，並隨即於2021年1月決定另行出租予7-11，7-11又立即於短短6天後就辦妥設立登記，可見房東在收回房屋前已決意出租予7-11。

法官又說，全家本享有優先承租權，房東卻未通知全家便決定出租給7-11，勘認已侵害全家的承租權，判准全家請求之賠償金額100萬元。可上訴。

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