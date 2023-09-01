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世界客家博覽會璀璨光環境展現匠心　楊佳璋設計師帶逛大解密！

▲▼世界客家博覽會璀璨光環境展現匠心　楊佳璋設計師帶逛大解密。（圖／世界客家博覽會提供）

▲2023世界客家博覽會充滿光彩奪目的璀璨光環境設計，知名燈會策展人楊佳璋設計師解密客家文化設計巧思。（圖／ETtoday，下同）

記者林璟倩／桃園報導

2023世界客家博覽會的「客家主展區」充滿光彩奪目的璀璨光環境，吸引了遊客的目光。沿著世界客家博覽會的核心路線「洽溪路」上，還有眾多結合客家風情與地景藝術的光環境設計，乘著夏夜晚風搖曳的光源，形塑出浪漫愜意的美好夜色，不僅吸引人駐足拍照打卡，捕捉美麗的光環境印象，也為遊客帶來一場結合客家文化和創意匠心的視覺盛宴。

▲▼世界客家博覽會璀璨光環境展現匠心　楊佳璋設計師帶逛大解密。（圖／ETtoday）

▲青塘橋不僅是夜間欣賞世客博光雕秀的最佳觀賞點，周邊更有大量光環境設計巧思，氛圍相當迷人。

燈會策展大師楊佳璋帶逛　光環境設計看點大揭密！

由鉅創未來策展人楊佳璋設計師主導的光環境設計，以「一軸三區」的概念為架構，從高鐵桃園站沿著洽溪路一路到世客博主會館為軸心，並分為「世界客家」、「生態客家」、「生活客家」三大區塊設置10大主題燈，網羅客家油紙傘、燈籠、製茶文化及「天穿日」等眾多經典客家文化主題，同時在「青塘園」和「老街溪」區設計11項光環境作品，與在地埤塘等自然生態環境相輝映，打造出迷人氛圍。

▲▼世界客家博覽會璀璨光環境展現匠心　楊佳璋設計師帶逛大解密。（圖／世界客家博覽會提供）

▲光環境設計，以「一軸三區」的概念為架構，網羅客家油紙傘、燈籠、製茶文化及「天穿日」等眾多經典客家文化主題。

▲▼世界客家博覽會璀璨光環境展現匠心　楊佳璋設計師帶逛大解密。（圖／世界客家博覽會提供）

▲光環境設計一為安全考量，另一方面也是引導作用，讓民眾能依循光線沿著洽溪路前往世客博會場。

楊佳璋說明，光環境設計一為安全考量，另一方面也是引導作用，讓民眾能依循光線沿著洽溪路前往世客博會場，再加上時逢桃園地景藝術節，在青塘園一帶也有不少地景藝術作品，為光環境增添藝術氣息。原有的10座主題燈錯落交織在洽溪路沿途，透過團隊打造螢火蟲、蝴蝶、蘆葦、蒲公英、魯冰花、紫藤花…等11項客家文化與自然元素，串起一條可沿途欣賞美麗客家主題燈的路線，在青塘園及兒童美術館連通橋週邊更是夜間光雕秀的最佳觀賞點，讓民眾可以白天賞燈、夜間賞光，為世界客家博覽會營造一場小型燈會的溫馨節慶感。

▲▼世界客家博覽會璀璨光環境展現匠心　楊佳璋設計師帶逛大解密。（圖／ETtoday）

▲石虎戲蝶是許多人喜愛的打卡景點。

▲▼世界客家博覽會璀璨光環境展現匠心　楊佳璋設計師帶逛大解密。（圖／世界客家博覽會提供）

▲結合客家紫藤花與蝴蝶的燈光造景，隨風翩翩搖曳相當吸引眾人目光。

今年世界客家博覽會規劃的主題燈系列中，楊佳璋觀察到會場入口處的「雙獅迎賓」兩座萌萌客家方口獅相當受小朋友喜愛，而靠近青塘園的「石虎戲蝶」沿著地勢形成高低起伏形成視覺動態感成為熱門打卡點，以現有涼亭打造燈光大門的「奇幻之境」宛若能穿越童話仙境的視覺感則大受年輕人喜愛，而展現客家工藝之美的油紙傘、上燈，融合美麗的客家花布在夜間點燈後更是抓住眾人目光，還有客家竹編技法、童玩、製茶等文化燈景，也都相當值得一看。

▲▼世界客家博覽會璀璨光環境展現匠心　楊佳璋設計師帶逛大解密。（圖／ETtoday）

▲與燈王藍永旗大師合作的傳統燈藝作品，以客家文化的天穿日為發想，演繹女媧補天傳說。

此外，楊佳璋指出，台灣傳統燈藝技術享譽國際，這次特別邀請到國寶級燈王藍永旗大師合作以高規格燈藝技術演繹客家節日「天穿日」，也就是女媧補天的傳說，展現客家文化的內涵，此外主展場區旁還有一座「時光風帆」，象徵分布全球的客家冒險精神，在時間的浪潮中翱翔。

世客博絕美光環境設計　成桃園青埔打卡新地標

▲▼世界客家博覽會璀璨光環境展現匠心　楊佳璋設計師帶逛大解密。（圖／ETtoday）

▲▼唯美浪漫的光環境設計，大人小孩都喜歡。

▲▼世界客家博覽會璀璨光環境展現匠心　楊佳璋設計師帶逛大解密。（圖／ETtoday）

每到夜晚散發出獨特光影效果的世界客家博覽會光環境設計，吸引了許多攝影愛好者；社交媒體上，也有不少人紛紛分享著自己捕捉到的美麗時刻。

現場有帶著孩子散步拍照的家長分享，世客博光環境結合地景藝術，看起來相當唯美，小孩最喜歡主會場附近「雙獅迎賓」大大的方口客家獅很吸睛；也有三五成群到訪世客博活動的閨蜜團體指出，客家文化透過設計師的巧思變得很漂亮，逛一逛拍了不少照片要與家人朋友分享，覺得油紙傘、客家上燈拍起來效果很好，客家燈籠旁邊還有些客家話，覺得滿有趣的；也有附近的居民來到青塘園乘涼，表示近期世客博活動讓附近變得熱鬧，且因著光環境設計，白天與夜晚景色截然不同，令人驚豔。

璀璨美景維護大不易　邀請全民共享美好回憶

▲▼世界客家博覽會璀璨光環境展現匠心　楊佳璋設計師帶逛大解密。（圖／ETtoday）

▲▼戶外光環境維護不易，呼籲大家珍惜共享美好回憶。

▲▼世界客家博覽會璀璨光環境展現匠心　楊佳璋設計師帶逛大解密。（圖／世界客家博覽會提供）

展現出耀眼美感的光環境設計，背後的維護工作絕非易事。楊佳彰說明，世客博66天超長展期對於光環境展品的維護儼然是一大挑戰，不僅戶外空間需力抗日曬雨淋，時逢夏秋颱風旺季期間，不少作品如油紙傘已數度受損必須靠同仁搶修，加上光環境作品希望拉近民眾與作品距離，其可親性反而造成作品受破壞率高，也需顧及民眾安全，因此日夜間皆有安排團隊夥伴及保全全天候巡邏，守護作品呈現最佳狀態。

▲▼世界客家博覽會璀璨光環境展現匠心　楊佳璋設計師帶逛大解密。（圖／ETtoday）

▲絕美的光環境設計作品，需眾人共同維護。

光環境設計的精彩呈現是2023世界客家博覽會的一大亮點，提醒民眾，往來遊憩請用眼睛純欣賞、避免動手觸摸，才能讓更多人都有機會共享世客博最美的風景，歡迎大家把握8/11~10/15期間走一趟世界客家博覽會活動，體驗桃園的熱情款待，感受客家文化的深厚底蘊。

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