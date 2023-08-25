11月開幕！台中首家唐吉軻德招募136人　添好運6.1萬徵經理

▲台中唐吉訶德11月開幕，官方招兵買馬136人，最高職缺經理級。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

日本知名零售連鎖品牌唐吉訶德「DON DON DONKI」將插期台中，地點在七期的老虎城購物中心。據了解，台中唐吉訶德預計11月開幕，現官方也釋出徵才訊息，招兵買馬136人，最高職缺為經理級，薪資4.2萬元，分別是商品銷售部以及收銀部門；除了唐吉訶德之外，勤美洲際酒店也開缺109人，以餐飲、房務、禮賓接待人員等為主。

台中市勞工局表示，8月26日、27日在中友百貨辦理聯合徵才活動，邀請Donki_台灣泛亞零售(唐吉訶德-台中首店)、台中勤美洲際酒店、王品集團、星巴克（悠旅生活）以及大立光電、上銀科技、矽品精密、友達光電等50家廠商，提供超過3300個工作機會。

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局長張大春指出，此次徵才活動，邀請橫跨製造、科技、餐飲、服務產業等廠商設攤，總平均薪資約3萬6千元，包含工程師、生產主管、儲備店長、店經理等主管職工作機會，其中和億生活股份有限公司(添好運)開出薪資高達6萬1000元招募店經理；科技業工程師起薪也都有4萬元以上。

台中市就業服務處補充，此次徵才活動在中友百貨B、C棟13樓辦理，為期2天，第一天8月26日登場的為科技及製造業；第二天8月27日為餐飲及服務業，詳情歡迎至台中市就業服務處(https://www.eso.taichung.gov.tw/)或台中就業網(https://takejob.taichung.gov.tw/)查詢。