快訊／親綠女醫公審百萬YTR反遭酸爆！院方回應：都是個人言論

記者柯振中／綜合報導

百萬YuTuber「許伯&簡芝—倉鼠」近日因頻道影片爭議遭出征，親綠醫師「小劉醫師-劉宗瑀」發文討伐，反被憤怒的網友酸爆。對此，劉宗瑀醫師任職的馨蕙馨醫院出面發聲，這些爭議是個人言論，並非本院立場。

馨蕙馨醫院聲明如下：

本院深耕高雄二十餘年，致力於提升病人安全與醫療品質，長久以來專心於醫療服務，不涉及政治立場，近日因約聘支援醫師一乳房外科劉宗瑀醫師之個人言論引發爭議一事，純屬個人言論不代表本院立場。

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對於此事件引發各方的困擾本院深表遺憾及致上歉意。

馨蕙馨醫院 敬上 2023/09/01

之所以會有這起爭議，是因為「許伯&簡芝—倉鼠人」上傳了一段訪問台北市動物園的影片，但因為封面照與台北市長蔣萬安摟抱合照，劉宗瑀醫師疑似因此感到不滿，出言質疑政治立場，同時也發出長文聲討。

劉宗瑀醫師在臉書上質疑，無政治立場並非「嘴巴說了沒有就沒有」，若真的沒有政治立場，那又是什麼立場，「錢錢立場？」劉宗瑀認為，動物YouTuber在影片的封面，貼出了以摟抱方式採訪非動物專業人員的畫面，實在不妥，「是很中立的，章（蔣）市長有什麼專業跟動物有關嗎？」

事件經過發酵後，「許伯&簡芝—倉鼠人」也發布了澄清影片，同時公開了與台北市立動物園的合約，證明沒有收台北市政府及動物園的錢，且若影片觀看次數上升，他們還會捐錢給台北市立動物園，與這種「錢錢立場」的說法完全相反。

消息引發台灣社會議論，許多名人出言聲討劉宗瑀醫師。不過，劉宗瑀醫師截至目前仍未有回應，臉書上的貼文仍舊持續更新，每則貼文底下也有不少網友憤怒留言「從零開始養成－側翼篇」等文字，似乎是在發洩心中的不滿。