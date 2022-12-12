嗆酸民惦惦！理科太太賣諮商筆記　小劉醫師嘆：醫界專業被砍價

▲理科太太吸金力強，掌握流量的她還嗆酸民惦惦啦。（翻攝自理科太太臉書）

圖文／鏡週刊

理科太太以自己的心理諮商過程筆記，變成線上課程，引起爭議。她強調不是諮商，很小心不誤觸法律的那條線，理科太太聲明，「分享的是我在諮商室裡的學習，從我自己的生命經驗結合心理師教我的技巧來處理感情，親子和事業的問題，我是如何自我覺察，重新掌握住自己，不是、也不可能替任何人諮商。」但看似平和理性，她卻又留下：「酸民惦惦啦！」的嗆聲話語，不知這中間的心理轉折究竟為何。

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許多勸告、提醒理科太太的，其實都是心理諮商師，有醫師勸告，理科太太此舉，是一個有道德風險的舉動，因為可能會有需要諮商的人，以為這是自己需要的，因此舉錯過諮詢良機。有心理諮商師在理科太太粉絲頁留言，「對於我作為一位心理師，我是深感擔心，然而對於理科太太來說，妳有做錯或是違反法令嗎？事實上沒有，因為妳規避了心理諮商這個字眼，這是很令人感到遺憾的。」

▲理科太太課程風波，心理諮商筆記募資達三百萬，讓網紅醫師小劉醫師感嘆，台灣人易騙難教。（翻攝自「嘖嘖」網頁）

理科太太此課程售價1,799元，已募資達3百萬以上。網紅外科醫師小劉醫師（《村裡來了個暴走女外科》的原型人物）更直指，「台灣醫界專業的精神科醫師被核刪、被砍價」、「『病友』身分網路話術分享經驗就能眾籌到幾百倍」。此事件也因引起許多心理諮商師憂心發文。







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