快訊／賓士逆上台北橋...落跑情侶檔睡夢中栽了　瞎扯：找不到代駕

▲台北橋發生賓士逆向車禍，廖姓男子與女友落跑返家，睡夢中落網。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北橋北市端1日發生重大車禍，1台賓士轎跑車，從重慶北路入口上台北橋後，竟然上橋後直接逆向，撞上對向汽車後造成後方連環車禍，警方目前發現，肇事的白色賓士駕駛就是車主，目前車上2人已經不見蹤影，警方也在下午5時許，找到正在呼呼大睡的廖男以及林姓女友。

警方調查，34歲的廖姓男子，在31日上午8時許，開著賓士CLA250，從北市重慶北路、民權西路口上台北橋，但上橋後一路逆向行駛，直接撞上對向汽車，造成後方6台車也連續追撞，警方抵達現場處理，卻不見肇事駕駛蹤跡。

▲白色賓士駕駛與車上女乘客，在肇事後就立刻逃逸離開。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時白色賓士肇事後，廖姓男駕駛以及另名41歲的林姓女友，立刻下車並且快速離開，警方不排除2人肇事逃逸，也可能因酒駕畏罪逃離現場，目前正循線找2人下落，並且派出大量警力在現場處理7車連環撞的交通事故。

後方行車紀錄器也拍下整個過程，白色賓士上台北橋後，就直接逆向行駛，先撞上汽車後偏移，後方6台車煞車不及，直接連環追尾，畫面十分驚悚，警方在下午5時許，前往廖姓男子住處逮人，並將正在呼呼大睡的廖男以及林姓女友帶回，目前正在派出所進行偵訊。

廖姓男子經過7小時後，酒測值仍高達0.31，辯稱因為喝完酒後，找不到代駕，所以才冒險想開車回家，沒想到竟然發生連環追撞事故。