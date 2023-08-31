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橋不是阿公的！賓士猴道歉承認「練蕭威」　曾在合歡山逆向插隊

▲▼ 。（圖／截取自抖音）

▲2名男子23日清晨6時許在大里區福田橋開賓士車競速狂飆，遭警方通知到案，訊後依涉公共危險罪嫌函送台中地檢署偵辦。（圖／截取自抖音）

記者白珈陽／台中報導

台中市2名男子23日清晨6時許，在大里區福田橋開賓士車競速狂飆，事後拍下影片PO網，引起網友撻伐，車主反嗆「橋是我阿公的！」。案經網友投訴媒體，當地里長受訪表示福田橋是公家機關所建，並非個人所有，車主31日也承認是自己「練蕭威」、「里長伯抱歉」。男子還自爆，自己1年多前，就曾因為在合歡山逆向插隊，上過媒體版面。

本案起因為網路社群流傳的一段影片，內容為2名男子在2台白色賓士車前做出起跑動作，畫面跳接2台賓士車占據雙車道，起跑後急速行駛，彷彿模仿電影《玩命關頭》場景，不將其他用路人安全當一回事。

由於霸佔橋面、逆向行駛實在太過危險，不少網友紛紛批評「危險駕駛」、「逆向檢舉」，車主則反嗆「橋是我阿公的！」針對此說法，當地里長曾盛琪受訪表示，「這不是事實，福田橋是公有的，是政府建的」。

而車主隨後又在IG限時動態PO文表示，「拍攝影片沒經過申請道路，還逆向行駛，說是長輩留給我的，抱歉讓您費心了，一大早讓您接受記者採訪，跟里長伯說聲道歉」，他還辯稱，「這句話（指阿公留給我的）到底誰會信？我這人說話一向練蕭威」。

▲▼ 。（圖／截取自車主IG）

▲車主辯稱「這句話（阿公留給我的）到底誰會信？我這人說話一向練蕭威」。（圖／截取自車主IG）

另外，車主更自爆在1年多前，他開著剛到手的新車前往合歡山看殘雪，因逆向行駛、插隊等行為遭警方開罰，鬧上媒體版面。

▲▼ 。（圖／截取自車主IG）

▲車主自爆曾在合歡山逆向插隊鬧上新聞。（圖／截取自車主IG）

經查，車主所指的案件發生在2021年12月28日，當時殘雪未消，許多民眾上山追雪，但台14甲線翠峰至大禹嶺路段，在前一天傍晚至當天一早7時進行預警性封閉，不少追雪族趕在道路開放之前就前往排隊，不過卻有人異想天開，將車輛逆向開到隊伍最前方插隊。

當時在場指揮的警方嚴正執法，見其誇張行徑氣得怒吼「你們不退後我就不放行」、「不要插隊、不要逆向排隊。」在警方的堅持下，插隊的車子終於認命，調頭到隊伍最末重新排隊。

▲▼ 。（圖／資料照／翻攝臺灣追雪團）

▲圖為2021年12月28日台14甲線翠峰至大禹嶺路段，有賓士車逆向插進排隊車隊。（圖／資料照／翻攝臺灣追雪團）

針對大里福田橋案，台中市霧峰警分局調查，該影片為阮姓男子（22歲）與另一名24歲友人，23日清晨6時許在大里區福田橋所拍攝，2人疑似從事刺青業，經昨日通知2人，31日雙雙到案，阮男向警方供稱兩人只是「好玩」，且沒有競速，不知道已違法。

警方表示，全案將依道路交通管理處罰條例第43條予以告發，最高開罰9萬元；另外該競速行為，也涉及刑法公共危險罪，車主已到案說明，將檢附相關事證函送地檢署偵辦。

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