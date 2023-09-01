在野靠郭台銘就能贏賴清德？　媒體人以「三個沒道理」稱機率為零

▲國民黨總統參選人侯友宜（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（中間）、鴻海集團創辦人郭台銘（右1）。（合成圖／ETtoday資料照）

實習記者石嘉豪／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布投入2024大選，並稱參選是為了促成在野整合。媒體人韋安今（1）日在臉書表示，「就算在野最後只有郭台銘出來選，照樣是保送賴清德」。韋安還列舉「三個沒道理」，稱郭台銘在2024已經沒戲了，並直呼「郭台銘能贏的機會百分百是零」。

韋安列舉「三個沒道理」表示，郭台銘在2024的選戰中，前面就已經把路走絕，而且也走爛了。第一個沒道理是，郭台銘在2019年，參加國民黨的總統初選，已經有了「願賭不服輸」的紀錄，這次保證會改掉這樣的毛病，沒想到犯得更嚴重，當新北市長侯友宜被國民黨徵召參選2024總統時，郭台銘第一時間透過臉書表達支持，結果不到48小時，就翻臉不認帳，選民要怎麼相信郭台銘？

至於韋安認為，第二個沒道理是，郭台銘想拿國民黨的總統參選門票失敗後，又回頭希望和民眾黨總統參選人柯文哲合作，盼取得白色力量總統大選的門票。然而，柯文哲用「三不政策」，不接觸、不討論、不見面，明確拒絕了郭台銘，郭台銘仍繼續用「蹭、哄、嚇」的方法繼續糾纏。韋安怒批郭台銘一點自尊和骨氣都沒有，郭台銘把自己拉的很低，沒有領袖格調，選民誰還瞧得起？

韋安認為的第三個沒道理是，郭台銘現在準備展開已經毫無意義的聯署行動，錢砸下去，一份三千、破萬都沒問題，連署書買得到，但民意買得到嗎？韋安斷言，前面兩個沒道理，選民就已經把郭台銘的政治人格定性了，民意不可能再起來，而且藍白皆已經拒絕用郭台銘的方式來整合（被併購或讓郭任總統參選人），即使郭台銘聯署過了，取得獨立參選的門票，也只能留票根當紀念，藍白不可能在這種暴力強壓之下，妥協且接受整合。

韋安還說有「一句真話」郭台銘真的要聽進去，那就是到目前為止，無論有任何變化和可能，「郭台銘在2024都沒戲了」。並直呼，就算藍白最後都被郭台銘搞暈，決定妥協都不出來選，讓郭台銘一個人玩，郭台銘能贏的機會「百分百是零」。

韋安質疑，有了前面「三個沒道理」，藍白的支持者，還會全部轉過來支持郭台銘嗎？認為郭台銘再說什麼，可以來幫忙解決國家人民的問題，都是沒有用的，大家看到、聽到郭台銘的所作所為，會覺得如果郭台銘當上總統，所帶來的政治問題，將遠比現在大家認為存在的問題，嚴重的太多。

最後韋安呼籲郭台銘，應該徹底放空自己，不再執著自己的想法和固執，用「底線思維」的邏輯來思考，以郭台銘現在的人設、公眾形象，和前面所列舉的「三個沒道理」事件，就算只剩郭賴對抗，最後也只會是傷更重、失更多，僅是「一場很難堪的失敗和鬧劇」。