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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

生孩子跟養寵物「無正相關」　謝衣鳯：任何鼓勵生育政策要一貫性

▲國民黨立委謝衣鳯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委謝衣鳯。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

宣布參選2024總統的鴻海創辦人郭台銘，今（1日）上午拋出「生一個孩子，多養一隻寵物」的構想欲救少子化，引發討論。對此，國民黨立委謝衣鳯表示，不是每個人都希望養毛小孩，而想要毛小孩的人，也不一定希望生小孩，畢竟這兩者並沒有明確的正相關，希望任何政策在鼓勵生育的時候，應該要有其一貫性跟影響性。

郭台銘1日上午到台北南港中研院福德宮參拜並進行廟口開講，期間他對於有民眾反映少子化問題，提出一個構想，就是未來人民若生一個小孩，就能多養一隻寵物，無論是貓或狗，若生兩個孩子，「我給你養一對」。

對此，謝衣鳯表示，郭台銘這政策非常吸睛且有議題性，但不是每個人都希望養毛小孩，而想要毛小孩的人，也不一定希望生小孩，畢竟這兩者並沒有明確的正相關，希望任何政策在鼓勵生育的時候，應該要有其一貫性跟影響性。

謝衣鳯說，國民黨立法院黨團下會期會提出「人工生殖法」，就是代理孕母相關法律；黨團著眼於現在所有民眾的生育年齡高齡化及生育問題多元化，所以希望藉由多元生育方式，協助台灣解決少子化問題，提高生育率。

郭台銘辦公室下午則回應，郭台銘是希望生兒育女與動物保護，兩個看似平行的領域可以相互結合，讓喜愛小小孩與毛小孩的家庭，能夠一次滿足兩個願望，而政府也一併解決少子化與毛小孩無人照顧的兩大問題。

郭辦也說，郭台銘的發言主要是說明，毛小孩照顧應該要跟0-6歲國家養的政策結合，能由政府補助來刺激生育率，減少家庭生育所面臨的經濟壓力；養兒育女與養毛小孩的經費，如同樣都由政府補助，有望一併鼓勵出生率與毛小孩照顧問題。

▼郭台銘1日參拜南港中研院福德宮並進行廟口開講。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘1日參拜南港中研院福德宮並進行廟口開講。（圖／記者林敬旻攝）

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