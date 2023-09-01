台灣東大門敞開迎賓！泰國20家旅行業者踩線　花蓮高規格接待

▲花蓮縣府迎來泰國20家旅行業者踩線考察。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮獲選為國際知名旅遊平台「全球最好客城市」第二名，成功打響國際知名度，陸續迎來新加坡、馬來西亞、日本等旅行業者訪花踩線，而8月30日至31日更迎來泰國20家旅行業者訪花考察，參訪太魯閣國家公園，欣賞原住民樂舞表演以及參加出海賞鯨、寶石博物館DIY等行程。

▲▼花蓮縣政府高規格接待泰國旅行業者參訪太魯閣國家公園，欣賞原住民樂舞表演等行程。

「花蓮走向世界、世界走進花蓮」，花蓮縣政府從年初至今與交通部觀光局及地方觀光業者合作，迎接包括新加坡、馬來西亞、日本以及泰國等地組團社業者來訪，積極透過各項政策努力實踐讓花蓮更進一步與國際接軌，並特別感謝立法委員傅崐萁，促請中央延長交通部觀光局「推動花東永續旅遊境外包機來臺獎助要點」補助年限至2025年，花蓮縣府也提供相關補助，使花蓮成為今年至目前為止，唯一擁有國際包機直航的東部縣市，包括「越南峴港-花蓮」以及「泰國曼谷-花蓮」包機對飛，讓花蓮成為台灣的東大門並增添國際觸角，提升花蓮在國際上的能見度！

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，本次泰國考察團是由星宇航空與惠康旅行社安排，邀請20家泰國旅行社組團業者來台考察，並於8月30日至31日來花蓮進行2天1夜遊程，行間除了參訪太魯閣國家公園外，更欣賞阿勒飛斯文化藝術團的原住民族樂舞表演，並參加鯨世界賞鯨及天成寶石博物館DIY等行程；為了提供泰國旅客國際化選擇，特別安排入住國際品牌連鎖的花蓮力麗華美達安可酒店。

此次也特別邀請花蓮觀光協會理事長陳義豐、瑞穗天合國際觀光酒店副總經理張子菁、花蓮翰品酒店總經理孫薈茹、花蓮理想大地渡假飯店總經理梁愛迪，以及遠雄海洋公園等業者代表與泰國組團社業者餐敘交流。

參加的泰國組團社業者表示，此行除了進一步瞭解花蓮的自然景觀、在地文化等特色外，對於花蓮的大山大水及原住民特色文化也感到驚艷，更對花蓮在迎接國際旅客的環境與努力感到印象深刻；航空業者也期盼透過此行安排，不但吸引更多國際觀光客來台，甚至能開拓國際城市直飛花蓮的新航點，讓花蓮觀光再注入國際觀光新活力！

除了泰國組團社業者參訪外，縣府將透過交通部觀光局於9月份安排國內外航空業者訪花踩線，並安排與縣內觀光相關公協會及旅行業者進行交流座談，將花蓮更進一步推向國際。

花蓮縣政府表示，將持續與中央、地方旅行業者等公私單位攜手合作，促成更多國際遊客到訪及加強國際包機直航花蓮，為國境開放後的花蓮旅遊市場帶來更多產值與商機！