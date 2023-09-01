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海葵颱風最快17：30海警！周日上午登陸　終結4年魔咒

記者李姿慧／台北報導

海葵中颱往台灣接近中，氣象局表示，今(1日)下午5時半發海警機率高，周六(2日)清晨或上午可能發陸警，颱風中心預計周日(3日)清晨到上午登陸，將有颱風假機會，目前預測海葵路徑在宜蘭、花蓮登陸機率高，但路徑不排除再南修，台東也有機會，該颱風確定將是4年來首度登陸颱風。

▲▼海葵。（圖／RAMMB）

▲海葵颱風明晚靠近近海，周日登陸通過台灣上空。（圖／RAMMB）

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中央氣象局預報員黃恩鴻表示，海葵中颱持續接近，最快下午5點半發海警機率很高，周六清晨至上午有發陸警可能，海葵路徑還有往南修可能性，目前路徑預測朝宜蘭、花蓮，若再南修，也可能從台東登陸。

黃恩鴻指出，海葵中颱預估可能在周日清晨到上午登陸台灣，確定將會登陸，只是登陸地可能因路徑修正不同，將是4年來首個中心登陸台灣的颱風。

▲▼海葵上午8時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

▲海葵上午8時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉宇其表示，蘇拉颱風往香港澳門沿岸接近，遠離台灣；海葵颱風位台灣東南東方870公里海面上，海葵上午增強中度颱風，未來持續北方高壓導引，朝西北西前進，明天周六(2日)晚間將來到台灣東方近海，不排除周日(3日)颱風中心通過台灣上空，下周一(4日)白天登陸中國福建。

劉宇其強調，明天周六晚間和下周一清晨海葵最接近，要留意強風豪雨威脅，因颱風路徑還有不確定性，雖然認為明天晚上到下周一清晨通過台灣，但路徑仍可能偏北或偏南，對各地影響程度要看未來一到二天路徑預估。

不過劉宇其指出，按照目前預報，明天周六風雨會逐漸影響台灣北部和東半部，北部、東半部特別是宜蘭花蓮，風雨越晚愈明顯，其他地方短暫陣雨；明天晚上受颱風外圍環流影響，北部、東半部風雨加大，周日是直接影響的時間點，北部、東半部和中南部尤其山區風雨明顯，是全台風雨最大的時候，下周一清晨海葵將進入中國福建，本島風雨減弱，但澎湖、馬祖風雨仍大。

▼颱風影響未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲▼颱風影響未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

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