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潰壩危機解除！受助杜蘇芮颱風　花蓮豐坪溪上游堰塞湖消失

▲去年4月豐坪溪上游因邊坡崩塌、土石阻塞河道形成堰塞湖，蓄水近7.5萬噸。（圖／花蓮分署提供，下同）

去年4月豐坪溪上游因邊坡崩塌、土石阻塞河道形成堰塞湖，蓄水近7.5萬噸。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署調查發現，去年4月因上游邊坡崩塌、土石阻塞河道形成的豐坪溪堰塞湖，湖體蓄水近7.5萬噸，由於近期受杜蘇芮颱風豪雨沖刷，現場湖體已消失、無蓄水狀況，回歸自然河道運移現象，堰塞湖導致潛在的潰壩危機也正式解除。
 
豐坪溪堰塞湖形成後，讓溪流下游的卓溪鄉山里、立山及太平部落居民和遊客，飽受潛在潰壩威脅，為解決危機，花蓮分署執行一系列相關應變措施，包括成立應變小組、建立各單位緊急聯絡窗口、辦理地方說明會、設置監控設備、定期以無人機空拍及調閱衛星影像等方式，降低風險及掌握堰塞湖變化情況；颱風豪雨期間，積極將堰塞湖最新變化，即時通報相關單位，以確保下游居民安全能得到保障。

▲去年4月豐坪溪上游因邊坡崩塌、土石阻塞河道形成堰塞湖，蓄水近7.5萬噸。（圖／花蓮分署提供，下同）

因杜蘇芮颱風豪雨沖刷，湖體消失無蓄水狀況，潛在潰壩危機正式解除。
       
經7月底杜蘇芮颱風過後，花蓮分署往勘查發現該堰塞湖已消失，經依程序除報陳上級機關核備外，也於8月26日於山里部落辦理說明會。
 
花蓮分署表示，感謝行政院東部聯合服務中心、經濟部水利署第九河川局、農業部農村發展及水土保持署花蓮分署、公路局第四區養護工程處玉里工務段、台灣鐵路管理局台東工務段、花蓮縣玉里鎮公所、花蓮縣卓溪鄉公所及相關村長、幹部的指導與協助，跨公私部門合作，將堰塞湖影響降到最低。時隔1年多，危機終於解除，堰塞湖下游居民可以重拾正常活動和生活。
 
花蓮分署保持高度警覺，利用無人機及衛星影像持續追蹤轄區內崩塌地變化情形，調查潛在災害的危害程度，盡全力保障人民生命財產安全。

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