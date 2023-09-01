獨／準新娘被撞險成植物人！移工1句「賠5萬」擺爛　母批：太誇張

記者許權毅／台中報導

台中準新娘遭移工撞傷案，陳女遭撞到頭部重創，在醫院住了172天，至今仍需要進行復健，今（1）日陳女家屬向肇事的阮姓移工索賠案今天開庭，陳母透露，對方竟然提出5萬元和解，雙手一攤說沒錢，女兒光是醫療費用就已經破百萬，要家屬情何以堪。陳母也說，曾希望政府能用「就業安定基金」補償，但至今無下文。

▲台中龍井去年6月發生一起嚴重車禍，陳姓女子遭移工撞到重傷。（圖／ETtoday資料照）



陳母說，今日進行民事訴訟庭，阮姓移工稱沒有錢，能賠償的金額是5萬，陳母痛批「那你給我撞一撞，我給你5萬，你要嗎？」她說，女兒光住院費用就上百萬，加上母女自事發以來，工作全面停擺，收入全無，一家人甚至一度打算賣房籌錢，「說賠償5萬和解，太誇張」。

回顧整起案件，6月2日陳女下班時，騎車行經台中龍井，遭阮姓移工闖紅燈撞上，阮與車上5名乘客馬上棄車落跑，未上前關心遭撞的陳女，陳女重傷昏迷，差點就成為植物人，所幸奇蹟發生，陳女甦醒後在4個月內能行走、溝通，但仍有漫長的復健之路要走。台中地院去年10月底對阮男做出判決，判處1年6個月。

▲▼陳女一度重傷昏迷，醫院也判定可能會成為植物人，所幸陳女奇蹟般甦醒，住院172天後回家。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）



陳母無奈表示，移工害他們一個好好的家因此破碎，要重新開始，他雙手一攤沒錢，就算在越南的家中有錢，也因為是跨國，討不到這筆錢，奈何不了他，難道受害者就只能自行吸收？

▲阮姓移工稱，自己沒有錢，能夠賠償的金額是5萬，讓家屬痛批情何以堪。（圖／記者許權毅攝）



陳母強調，如果這5萬塊可以改變移工們在台灣的工作態度、守法律，那可以接受，但現在移工事件還是頻傳，移工、政府都沒有改變，無法接受。最重要的是，根本教訓不到這名阮姓移工，刑期更是只有1年6個月，明年3月就遣送回去。

▲陳女曾在復健時因為疼痛大哭，現今也仍需固定復健。（圖／民眾提供）



陳母表示，曾透過議員向勞工局反應，女兒是否適用「就業安定基金」補償，但是市府僅說會研議，向中央反應，但是至今仍無下文。家屬認為，如果政府要引進移工，就要有相對措施，要保護台灣人民，如遇到這種情況，安定基金能夠讓受害家庭有補償，至少能夠在經濟上得到解決，知道自己是小蝦米，希望政府有所改變。

而受到重傷的陳女，每周都要進行復健，曾跟媽媽感嘆說道「人生只能重新開始了？」陳母安慰她說，至少還有生命，我們要感恩，但確實這對妳來說，並不公平。

陳母也痛批，借給阮姓移工的另名女車主才是元凶，租借給無駕照的移工，才導致這件事情發生，且名下有多輛車子，讓許多移工隨意上路，是這件事情的罪魁禍首。