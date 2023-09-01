租客借朋友住卻輕生亡變凶宅　房東求償竟被法官打臉：功能未減損

▲女子在租屋內輕生遭屋主求償。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名房東將屋子以每月12000元租給男房客，男房客又將房屋交給另一名女子居住，未料該名女子卻在屋內輕生，好端端的房子卻成為凶宅，屋主以其出售價格35%，向租客及女子家人提出各求償120萬元，法官認為輕生行為並未造成房屋毀損或破壞、或使用功能減損、喪失，因此聲請駁回。

判決書指出，屋主於2022年7月9日起以月租金12,000元出租予男房客，並由女子擔任連帶保證人，房客將房屋交給女子居住，8月20日女子卻在房屋內輕生死亡。

屋主主張，房屋成為凶宅，日後難以出租或出售，因此參考相同路段，且屋齡、格局及坪數等其他條件的建物出售狀況，以其出售價格35%約120萬元作為減損金額，由於男房客承租系爭房屋，本應盡善良管理人之責，未料卻發生女子輕生死亡，因此向租客求償120萬元。

▲女子在租屋內輕生遭屋主求償。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

屋主認為，另外該名女子明知房屋是租的，卻選擇在屋內自殺，輕生行為仍不被社會大眾所接受，是故意違背善良風俗，造成房屋經濟價值貶損成為凶宅，向其子請求賠償損害120萬元。

法官認為，屋主未提出可證明女子輕生行為是故意悖於善良風俗，且輕生行為常見的憂鬱症等精神疾病所致，亦可能出於瞬間意念所為，輕生時，僅剩存活與否的意念，何來對損害房屋價值的想像，亦難對房屋貶值，具有間接故意。

法官調查，女子在屋內輕生，雖然造成房屋成為凶宅，但並未造成房屋外觀形體毀損或實體破壞、或使用功能喪失減損。難認構成民法第432條第2項、第433條規定所稱之「租賃物毀損、滅失」，其據此請求承租人及女子家人賠償應屬無據，聲請駁回。

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