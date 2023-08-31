「穩賺不賠」她信了　彰化女要匯120萬...警及時喊卡　

▲彰化女子到郵局急匯120萬。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

太猖狂！彰化縣警局長張國雄29日前往彰化芳苑警分局，參加社區舉辦社區治安宣導會議時，表示今年1至8月，阻詐641件金額2.7億元，近日阻詐最大一筆是大城鄉1名50多歲女子，誤信投資高獲利無風險，前往郵局匯款120萬元，所幸攔阻成功，而現場幾乎所有的民眾都接到過詐騙電話，令人驚訝「騙子真的無所不在」。

▲縣警局長張國雄與民眾合影。（圖／彰化縣警局提供）

張國雄舉詐騙案例向民眾宣導，8月2日大城郵局行員通報，有女子要匯款120萬，經警方前往關心了解，得知她透過朋友認識一名自稱神說國際網路有限公司業務人員，投資保證賺大錢，於是前往郵局匯款，正在執行巡邏勤務芳苑分局大城分駐所所長許翰綸、警員陳雨順立即前往阻詐。

▲芳苑警方逮捕到詐團車手。（圖／ETtoday資料照）

另外今年6月的案例，詐團用Line聯繫該名被害人，要他先加入「花開富貴」群組、指示他下載「和鑫」證券APP，將錢交給外派經理，男子先後3次30萬、38萬、52萬共120萬元投資全部賠本，後來詐團又要他拿300萬元直接約住處面交，芳苑警方埋伏守候將取錢車手逮捕移送。

▲彰化縣警局長到二林分駐所參加社區治安會報。（圖／彰化縣警局提供）

張國雄強調，警方將持續查緝詐欺集團，並結合各局處、鄉鎮市公所、村里長辦公室及民間團體現有資源合作宣導，讓所有鄉親都能了解詐騙，做到「識詐、阻詐、防詐」，澈底斬斷詐騙集團金流。