台南「大東夜市」爆漲租金爭議　原經營團隊出面了

▲台南大東夜市攤販爭議，原經營團隊代表吳先生，主動對外說明。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南大東夜市土地市府持有三分之二，日前重新招標，得標的惠堤實業公司尚未申請取得設置許可，就公開招商並上漲租金，更訂定不合理條款引起攤商不滿，數百攤商30日赴台南市議會陳情，經濟發展局局長林榮川表示要介入協調創造三贏，原大東夜市經營者吳姓業者代表31日上午指出，他們會配合市府參與協調，但主要問題不在他們身上。

吳姓業者的兒子指出，其父經營大東市20多年，長久以來均是以攤商利益心心念念，此次台南市政府財稅局重新標租大東夜市三分之二的市有地，原經營團隊沒標到，由惠堤實業公司得標，所以原經營團隊只有剩下三分之一（市農會土地部分），約200多個攤格。

吳姓業者的兒子說，因經營權的重新劃分，他們與原攤商的租約到2023年8月31日到期，9月1日起即失效，之前得標的惠堤實業公司有找人與他們洽談合作事宜，惟他們要維持每日每格250元租金（沒調漲），但對方卻要收租金450元，光是租金不同調就沒法合作，更何況是經營理念不同，所以只能作罷。但自從重標租之後，許多攤商組成自救會，對他的父親進行許多不實指控與污蔑，他父親心善雖不予理會，但身為人子，眼看父親一生磊落，為攤商生計盡心盡力，臨老身體不佳，卻遭受到這些不實指控，令他難以忍受，決定出面說清楚講明白。

吳先生說，自救會攤商提岀2大指控，一是原經營團隊有收「權利金」，這部分完全不是事實，經營團隊只收租金，根本沒收過權利金，這可從「大東市攤位權利卡」背後內容「禁止權利轉讓」之規定說明可見一斑，20多年來攤商之間私下權利買賣行為，如今因市地重新標租而洗牌，有攤商因此投資也付之流水，這難道要他們沒收過錢的經營業者來負責之理嗎？

▲台南大東夜市攤商自救會數百攤商，赴台南市議會陳情，由台南市議員林美燕、王家貞率攤商自救會代表，懇求市長黃偉哲主持公道。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，攤商指責他們「黑箱作業」，沒有將所有攤位拿出來公開抽籤，而是指定給某些攤商承租，有不公平、坑殺攤商之嫌，吳先生說，業者與攤商契約到8月31日結束，難道「房東」沒有選擇房客的權利嗎？契約到期難道房客還能強迫房東非租給他不可嗎？用這個理由指責經營團隊有道理嗎？

吳先生指出，市府經發局、市場處要召集2個經營業者及攤商協調此事，他們有接獲通知，也會盡力配合，但這件事件的衍生問題並非他們的責任，市府要重新標租時，就要考慮到大東夜市原經營團隊萬一沒有標到租地，原來攤商的安置就可能會發生問題，而不是事前考量不周，事後發生問題才要處理，因為大東夜市已是經營20多年的夜市，而不是新設置的夜市。

吳先生強調，大東夜市原經團營隊2023年初就提出夜市許可申請，只是市府每次審核都會提出需要補件之處，他們也配合辦理，最近1次審查在8月中旬左右，針對大東夜市因停車位不足問題影響周遭交通部分，原經營業者也提出改善方案補件，而原大東夜市因無夜市合法許可，被開單告發近4、50萬元，但他們還是會依循市府指導申請合法許可，在許可尚未核准前，市府如對他們繼續開單告發，他們也無意見，對他們而言，攤商生存權益才是最重要的事。

據大東夜市攤商自救會會長李怡德指出，得標的惠堤實業公司尚未向市府申請取得設置許可，就貼出公告公開招商，9月18日正式營業，不僅上漲租金，更訂定不合理條款，攤商若不接受，只能被迫另覓去處，「擺明在坑殺攤商」。受理陳情的台南市議員林美燕質疑，惠堤實業公司尚未向市府申請取得設置許可，為何能公開招商？為何能在9月18日正式營業？沒有違法嗎？還是市府圖利業者？

有攤商認為，業者應該公平競爭，也讓攤商有選擇的權利，懇請台南市長黃偉哲及台南市議長邱莉莉主持公道，須待大益夜市公告期結束，市府訂定統一公開招商日期，讓大益夜市與惠堤實業公司能同時公開招商。

經濟發展局局長林榮川表示，新得標的惠堤實業公司尚未提出申請，不知道是要經營夜市，如果業者違法營業，裁罰3次後即斷水斷電。台南市市場處處長陳豪吉說，會儘速邀集原大東夜市吳姓業者及惠堤實業公司，協調研議解決相關爭議，朝三贏方向努力。