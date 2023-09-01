特斯拉中國不好惹！700萬博主、品客「同天被封號」　曾爆內幕亂象

▲蔡老闆被封號。（圖／翻攝自陸媒）

記者蔡儀潔／綜合報導

擁有700萬粉絲的博主「蔡老板」此前踢爆特斯拉與供應商的內幕，被起訴並要求公開書面道歉。「蔡老板」擁有逾554萬的抖音賬號8月31日被封禁，同天被封號的還有曾報導特斯拉中國亂象的媒體「品客」，引發熱議。

綜合陸媒報導，「蔡老板」2021年發布一則影片，內容為「我的一個特斯拉供應商朋友曝光相關內幕」。

影片顯示，該名「朋友」為特斯拉的供應商之一，爆料特斯拉在大陸國產化後，與供應商合作中採取壓低報價、嚴苛結款方式或周期等手段，此舉可能造成供應商的產品品質出現問題，同時特斯拉方面負責檢查的人員，以及供應商人員存在「吃拿卡要」等行為。

所謂「吃拿卡要」，指的是指利用職權吃吃喝喝、收受賄賂、濫用職權卡要好處、明目張膽向他人索要好處。

▲蔡老闆是大陸知名汽車博主。（圖／翻攝自陸媒）

對此，特斯拉2022年起訴「蔡老板」，要求停止侵權，刪除侵權內容；公開書面道歉，在相關平台置頂不少於90日；支付侵權損害金500萬元人民幣。

法院判決結果公布，法院認定「蔡老板」影片內容並無事實依據，屬於捏造虛假事實。「蔡老板」應在其微博、抖音、微信公眾號向原告特斯拉賠禮道歉，並置頂持續不少於15日，並在判決生效之日起10日內賠償特斯拉（上海）有限公司侵權損失10萬元。

▲特斯拉中國發文內容。（圖／翻攝自陸媒）

特斯拉今年6月6日在官方微博發文稱，全網粉絲近700萬的汽車博主蔡某在侵犯特斯拉名譽權被判敗訴後，因拒不履行公開賠禮道歉的義務，被浙江省寧波市中級人民法院強制執行。

對此，「蔡老板」發影片稱，「榮譽權侵權官司我是輸了，我嚴格按照判決內容做了自己該做的事情，第一時間支付了10萬元並支付了2萬多登報費用，我是按照要求登報的。如果沒有相關要求，我自己莫名其妙去登什麼報紙？這一切都是在友善的溝通下進行的，嚴格履行著流程。何來的強制執行一說？」

8月31日，「蔡老板」抖音賬號被封，主頁提示「由於違反《抖音社區自律公約》的相關規定，該賬號已被封禁」，暫不清楚封禁原因。

另外，媒體《品玩》曾於2020年12月25日發布的文章《特斯拉中國亂象第三季》及後續兩篇聲明。

文中寫到，特斯拉質量標準下降，使用次品零件裝車，整車品控標準下調；管理方式過於粗暴，充滿「包工頭」文化，上海特斯拉工廠，已經淪落為「血淚工廠」。

該篇文章引起特斯拉的強烈不滿，起訴品玩方要求全網刪除文章道歉，並賠償500萬元人民幣。

法院判定特斯拉勝訴，品玩需刪除其在8個社交平台上發布的侵權文章，並在各平台首頁發表書面道歉，置頂持續不少於30天，向特斯拉賠償經濟損失10萬元。

品玩對該判決不服，又提起上訴，但二審判決法院駁回品玩上訴，維持原判。8月31日同一天，媒體「品玩」的微博賬號也被封禁，引發熱議。