特斯拉男國道「解放雙手」低頭看小說！離譜畫面全被拍

▲特斯拉男開車上國道，卻直接解放雙手、低頭看小說。（圖／翻攝臉書／國道公路警察局）



記者柯振中／綜合報導

隨著科技愈來愈進步，現在有許多車輛會配備自動輔助駕駛、巡航定速等功能，緩解長途開車的疲勞。不過，近日有名特斯拉駕駛開車上國道，疑似自動輔助駕駛功能，直接放開雙手、拿著小說狂看，離譜的照片在網路上流傳，也讓網友罵爆了。

臉書粉專「國道公路警察局」30日分享一張照片，這名特斯拉駕駛開著愛車上國道，過程中竟然直接放開雙手、拿起一本小說，一路盯著小說狂看，似乎完全不在乎前後車況，行為十分危險。

▲國道上車速較快，如果不專心駕駛，很有可能因此出意外。（示意圖／ETtoday資料照）



國道公路警察局痛批，「好好開車很難逆」，這種「用生命閱讀」的行為，可能連作者都感到生氣，且輔助駕駛不等於全自動駕駛，這樣的行為觸犯了法規，不但會吞下危險駕車的罰單，還會被吊扣牌照6個月，貪圖一時方便、做出危險行為，實在得不償失。

離譜的照片在網路上流傳，不少網友氣得痛批，「用生命在增進知識」、「是多好看的書？可以用生命在看書」、「該認真的時候不認真」、「這樣應該要吊銷駕照的」、「有了輔助駕駛，連腦都不用帶出門了。」

此外，也有許多民眾反映，現在國道內線常常出現這種情況，不少駕駛打開了輔助駕駛功能，接著就什麼都不管，導致車流持續回堵。對此，國道公路警察局也回應，目前持續在取締這種駕駛，只是沒有將取締的近況張貼出來而已，員警們仍舊十分認真執勤。