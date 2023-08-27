　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

特斯拉計畫推豪華版充電站！結合露天影院和餐廳　美政府批准了

▲▼特斯拉今年春季以前在美國境內設有2000處充電站。（圖／達志影像／美聯社）

▲特斯拉今年春季以前在美國境內設有2000處充電站。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）在美國境內設有2000所超級充電站（Supercharger stations）、充電座數量多達1萬7000個。在此之際，執行長馬斯克從2018年就有類似想法，在洛杉磯興建升級版的充電站，同時結合露天電影院、餐廳，讓車主在充電的同時能夠滿足多項娛樂需求，如今這個想法可能將會實現，首座升級版充電站將落腳好萊塢。

根據《Yahoo財經新聞》，專門報導分析來自特斯拉消息的網站Teslarati於當地時間25日指出，馬斯克（Elon Musk）的構想可能有機會實現，因為該網站所掌握的文件內容顯示，洛杉磯市府建築與安全部門已經批准在洛杉磯興建升級版的超級充電站，坐落在西好萊塢，然而實際的完工和開放營業日期依舊不詳。

馬斯克2018年就曾在社群媒體X（推特前身）發表一則貼文，他透過貼文向大眾透露他的事業理念和構想，表示想升級充電站的功能，「新的大型超級充電站即將來到加州洛杉磯郡聖莫尼卡（Santa Monica），希望能提供車主50年代的晚餐、100部最佳電影剪輯播放，服務生滑直排輪送餐，車主則不用下車，直接透過巨型螢幕觀賞電影。」

▲▼特斯拉構想出豪華充電站，擁有附屋頂座位的餐廳、電影院。（圖／翻攝自Tesla）

▲特斯拉構想出豪華充電站，擁有附屋頂座位的餐廳、電影院。（圖／翻攝自Tesla）

特斯拉在今年3月的投資人日曾公布示意圖，其豪華充電站的構想為，結合2個巨型螢幕、32個充電座，以及附有屋頂座位的餐廳。

截至今年春季，特斯拉在美國全境設有2000所超級充電站（Supercharger stations）、充電座數量多達1萬7000個，一旦未來洛杉磯西好萊塢的豪華充電站成功經營，則特斯拉未來可望在美國各處擴點興建。

特斯拉與其他車廠協議，2024年以前將會分享1萬2000個充電座，提供其他廠牌的電動車使用，此舉讓特斯拉更能穩穩吃下電動車充電事業的大餅。Wedbush的分析師艾夫斯（Dan Ives）推測，超級充電站提供的服務網絡將會為公司創下100至200億美元的收益，占特斯拉總收入達3至6%。

ET快訊
顏志琳泰國旅遊「遇一大困擾」！　一PO照笑翻網友
快訊／小客車翻覆！　女乘客頭骨破裂死亡
高雄超狂廣告牌樓「擋紅綠燈」　網氣炸狂酸...今天拆了
「魟魚毒刺插背上」恐怖照曝！　她海邊玩水急送醫
Toyz公審「館長燒肉便當」　吃一口秒變臉：噁心感
強颱「蘇拉」接近中！一圖看影響最劇時刻　全台警戒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女遭警攔查「被逼路邊口交」！　美33歲前警官性侵判處12.5年

美1歲女童「關車內8小時」飆38℃活活熱死　媽去上班小孩亡

地鐵車廂「停機車」奇景！男霸占走道不移車　狂喊：為什麼推我？

海葵加速形成！日氣象廳：24小時內出現「三颱共舞」　影響時間曝

酒駕+無照！日男騎水上摩托車狂飆　撞上2游泳童

阿拉斯加致命陷阱　居民提醒：別隨便踩泥濘「會被吸進去」

「魟魚毒刺插背上」驚悚照曝！　她海邊玩水急送醫：以為要死了

特斯拉計畫推豪華版充電站！結合露天影院和餐廳　美政府批准了

普里格津生前曾提「飛機會解體」！　40秒訪問影片瘋傳

最壞雇主！不爽女傭沒準備早餐　把她丟在離家1300公里海島

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

虎斑貓秒破解餵食器 暴力加餐塞洞口不走

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

LuLu爸被搭霸王車「討公道遭酸民嗆」　久未見黃子佼：他做什麼決定都支持

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

爸未接電話遭語音轟炸　女兒奶萌口吻說最狠話

女遭警攔查「被逼路邊口交」！　美33歲前警官性侵判處12.5年

美1歲女童「關車內8小時」飆38℃活活熱死　媽去上班小孩亡

地鐵車廂「停機車」奇景！男霸占走道不移車　狂喊：為什麼推我？

海葵加速形成！日氣象廳：24小時內出現「三颱共舞」　影響時間曝

酒駕+無照！日男騎水上摩托車狂飆　撞上2游泳童

阿拉斯加致命陷阱　居民提醒：別隨便踩泥濘「會被吸進去」

「魟魚毒刺插背上」驚悚照曝！　她海邊玩水急送醫：以為要死了

特斯拉計畫推豪華版充電站！結合露天影院和餐廳　美政府批准了

普里格津生前曾提「飛機會解體」！　40秒訪問影片瘋傳

最壞雇主！不爽女傭沒準備早餐　把她丟在離家1300公里海島

1／10的小孩有「社恐」！專家拋「自測3問題」：6分以上快就醫

台灣網球女單一姊正式換人　楊亞依ITF香港女網賽封后

深耕格鬥不求回報！應曉薇有夢讓選手站上「大巨蛋」

北市知名夜店IG限動嗆「霍所長」臨檢找碴　霍建華胞兄反擊

兩個碩士孫都不想婚！阿嬤放大招：先結的給500萬

雲林挺侯大會千人齊舞國旗　張麗善：侯政策與目標都明確、具體

「感謝教練團給我時間」　伍鐸有信心：會證明給大家看

女遭警攔查「被逼路邊口交」！　美33歲前警官性侵判處12.5年

鼓鼓30分鐘連發演出！　場邊參賽選手1秒變粉絲

快訊／自小客車外埔堤防翻覆　女乘客頭骨破裂不治

國際熱門新聞

蘇拉轉「強烈颱風」　日氣象廳預測路經曝

福島「沿岸海水」化驗結果出爐！

用戶逼近2.4億！OnlyFans老闆領股息「躺賺107億」

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

超級颱風蘇拉將撲台　菲律賓預測路徑曝

美軍機墜毀　機上載20名海軍陸戰隊員

日本排放核廢水陸客「取消赴日旅遊」

日本好市多「8月男嬰」被關車上熱死

核廢水排放後「福島魚類」化驗結果出爐！

日媒直擊台人直奔築地！稱：核廢水還沒影響

女學生打包剩菜　「送飯給媽媽」畫面曝

幼稚園女師擁巨乳　竟遭恐龍家長告虐待兒童

影片曝！他偷襲猛牛露餡　遭牛角刺肚頂飛

號稱「世界第八大奇蹟」　富士康威州廠慘況曝光！

更多熱門

相關新聞

涉車內性侵14歲少年　女教師鹹濕訊息曝光

涉車內性侵14歲少年　女教師鹹濕訊息曝光

美國紐約33歲已婚且育有3名子女的女教師羅肯絲（Melissa Rockensies）被指控性侵14歲男學生。少年26日向《紐約郵報》表示，老師曾傳訊息叫他「好好精進技巧」，還說會為了他「整日整夜呻吟」。然而，不僅羅肯絲拒絕認罪，她的丈夫也在檢方已將她依兒少性犯罪罪嫌起訴的情況下，堅稱羅肯絲是無辜的。

搭地鐵被路人當枕頭　男爆氣肘擊打暈他

搭地鐵被路人當枕頭　男爆氣肘擊打暈他

美韓關係史上最好？尹錫悅成「拜登傳聲筒」

美韓關係史上最好？尹錫悅成「拜登傳聲筒」

快訊／美軍機墜毀　3陸戰隊員罹難5重傷

快訊／美軍機墜毀　3陸戰隊員罹難5重傷

夏威夷毛伊島又起野火　居民一度撤離

夏威夷毛伊島又起野火　居民一度撤離

關鍵字：

北美要聞特斯拉充電站

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇拉凌晨轉強颱！要北轉了　全台變天時間曝

網爆《好聲音》女選手「砸1.3億買冠軍」！

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

有望放颱風假！氣象局曝機率高地區　連2天暴雨轟半個台灣紅發紫

哪種公務員CP值最高？過來人狂推這工作

23歲男峨眉湖溺斃！專家揭2恐怖疑點

大貨車急煞追撞5車！10噸重鋼樑重砸保時捷

蘇拉明天調頭北漂！海警最快明晚發布　不排除周二下午發陸警

跟團買行充！爆炸了「網紅沒道歉」她失望

全家念大杯咒拿鐵半價！5千人見公告笑了

女偶像錄影「4.3m高空墜落」震撼影片登熱搜！

《營業中》吳宗憲真的來了！

YouTuber魚乾出車禍！車廂全爛

達人靠1檔食品股年領60萬　除權息後繼續進貨

最搶手的「不是頂樓」？這層被推爆：有視野又便宜

更多

最夯影音

更多
台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈
被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面