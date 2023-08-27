特斯拉計畫推豪華版充電站！結合露天影院和餐廳　美政府批准了

▲特斯拉今年春季以前在美國境內設有2000處充電站。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）在美國境內設有2000所超級充電站（Supercharger stations）、充電座數量多達1萬7000個。在此之際，執行長馬斯克從2018年就有類似想法，在洛杉磯興建升級版的充電站，同時結合露天電影院、餐廳，讓車主在充電的同時能夠滿足多項娛樂需求，如今這個想法可能將會實現，首座升級版充電站將落腳好萊塢。

根據《Yahoo財經新聞》，專門報導分析來自特斯拉消息的網站Teslarati於當地時間25日指出，馬斯克（Elon Musk）的構想可能有機會實現，因為該網站所掌握的文件內容顯示，洛杉磯市府建築與安全部門已經批准在洛杉磯興建升級版的超級充電站，坐落在西好萊塢，然而實際的完工和開放營業日期依舊不詳。

馬斯克2018年就曾在社群媒體X（推特前身）發表一則貼文，他透過貼文向大眾透露他的事業理念和構想，表示想升級充電站的功能，「新的大型超級充電站即將來到加州洛杉磯郡聖莫尼卡（Santa Monica），希望能提供車主50年代的晚餐、100部最佳電影剪輯播放，服務生滑直排輪送餐，車主則不用下車，直接透過巨型螢幕觀賞電影。」

▲特斯拉構想出豪華充電站，擁有附屋頂座位的餐廳、電影院。（圖／翻攝自Tesla）

特斯拉在今年3月的投資人日曾公布示意圖，其豪華充電站的構想為，結合2個巨型螢幕、32個充電座，以及附有屋頂座位的餐廳。

截至今年春季，特斯拉在美國全境設有2000所超級充電站（Supercharger stations）、充電座數量多達1萬7000個，一旦未來洛杉磯西好萊塢的豪華充電站成功經營，則特斯拉未來可望在美國各處擴點興建。

特斯拉與其他車廠協議，2024年以前將會分享1萬2000個充電座，提供其他廠牌的電動車使用，此舉讓特斯拉更能穩穩吃下電動車充電事業的大餅。Wedbush的分析師艾夫斯（Dan Ives）推測，超級充電站提供的服務網絡將會為公司創下100至200億美元的收益，占特斯拉總收入達3至6%。