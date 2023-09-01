婦銀行領94萬要修屋　「拒說裝潢公司」東港警拆穿阻詐

▲東港警分局員警成功勸阻婦人被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓婦人到屏東縣東港臺灣銀行領取94萬元現金，行員發現有異詢問用途，她回買房屋做修繕費用，不想說出更多細節，緊急連絡警方到場，警方到場後關懷，欲詢問裝潢公司等資料，她都拒絕，明顯遇到詐騙，以案例向她說明，及時阻止她被騙。

行政院頒反詐1.5版，東港警分局積極聯繫轄內31家金融機構並建立群組，全面識詐、阻詐。日前東濱派出所線上巡邏員警獲報，陳姓婦人到臺灣銀行欲提領94萬元，因提領金額龐大，行員細心詢問提款細節，她聲稱因購買房屋要裝潢才提領現金，但不願透露更多資訊。

行員認為有異狀，立即通知所轄派出所協助；警方到場後，她仍堅稱提領現金是要裝潢房屋，但又拒不提供裝潢公司名稱、電話等資料，亦不願提供子女之聯絡電話，機敏警方一聽直覺就是詐騙，遂與行員合力說服陳民，進行案例宣導，並說明此為常見詐騙手法，讓她驚覺可能遭詐騙，終於打消提領現金念頭。

東港分局呼籲，近來常有詐騙集團假裝民眾之親友，並以話術表示急需用錢，指示民眾提匯款鉅額，為規避行員或警方關懷提問，而指導民眾匯款用途要說是投資或購買商品等，若有類似情形即為詐騙徵候，可撥打165反詐騙專線進線諮詢，也可透過本分局臉書粉絲專頁等管道，提供民眾了解最新詐騙手法訊息，全民一同加入打擊詐騙行列。