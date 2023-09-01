76歲獨居婦外出買菜迷路　東港暖警一句話助她回家

▲東港警分局東濱派出所警員王紹昀護送婦人平安返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮76歲張陳姓婦人外出買菜，卻找不到回家的路，東港警分局獲報處理，問不出身分及地址，帶回派出所進一步查詢途中，她突然說住在村落，警方帶她去所在村落詢問，讓她平安返家。

東港警分局東濱派出所警員王紹昀，於日前擔服巡邏勤務時，接獲通報於東港鎮博愛街有一位婦人需要協助，王員立即前往處理。

警方了解，該名老嫗單獨坐車到東港鎮菜市場買菜，買完菜時發現找不到回家的路；由於她身上並無任何證件，也無法清楚表示其身分及居住地址，員警先將該她帶回派出所休息，於返所途中她不經意說出自己住在五房的中興新村，警方便帶其前往五房村尋找並詢問附近居民，鄰居見婦人便向員警表示，該婦是76歲的張陳姓婦人，其兒女皆在台北，是獨居老人，鄰居對於警方熱心積極的協助深表感謝。



東港警分局長張世儒肯定同仁熱忱為民服務，適時為民伸出援手，彰顯助人最樂精神，讓民眾能感受到警察的敬業與用心值得讚賞，另呼籲民眾家中如有失智者，外出時儘量由家人陪伴，並請記得隨身配帶名牌、身分證明或電話，以便適時提供聯絡資訊，確保弱勢族群安全。