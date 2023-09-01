事故881天後才找到遺骸！家屬代表痛心　「應全盤檢討」

▲太魯閣的眼淚發言人王薇君在事故881天後找到被遺忘的頭蓋骨,右為陳鵬年。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵太魯閣號事故釀49死悲劇，事故881天後，昨(8/31)被罹難者家屬團體發現車廂殘骸還有被遺留的頭蓋骨，太魯閣號罹難者家屬代表陳鵬年今(9/1)表示，昨天將近10位家屬到富岡機廠紀念館，當時發現頭蓋骨，家屬心裡滿沉重和痛心，他不責怪任何人，但應全盤檢討。

陳鵬年今出席「借鏡JR西日本推動安全改革」研討會，陳鵬年受訪時表示，昨天將近10位家屬陪同日本專家參訪團到富岡機廠紀念館致哀，當時發現頭蓋骨，家屬心裡滿沉重和痛心的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳鵬年說，他很能了解，他也是車廂傷者，明白當時救援艱難、辛苦，艱困條件下保存證物和遺體不容易，支離破碎肢體完整找出來不太可能，我不會責怪任何人，能體會中間辛苦，但歸咎責任部分，在程序和作業流程上，運安會、檢調甚至台鐵都還是要檢討，是人為疏失還是作業程序問題，都應全盤檢討。

陳鵬年指出，遺物對很多人來說可能不重要，但這是家屬跟罹難者最後可以連結的遺物，也是尊重；這幾天的台日交流，從日本人身上學到很多，不管是問題分析和解決，找尋原因或科學證據，深入去了解真正問題，才有辦法把自身問題找到，不僅是在昨天這案件外，包含未來台鐵改革都是相當重要一環。