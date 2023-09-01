日本氣象廳：海葵可能「轉強颱」直撲台灣　3日恐籠罩全台

▲日本氣象廳預測海葵路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

第11號颱風海葵於1日8時增強為中度颱風，中央氣象局預測可能會從宜蘭、花蓮登陸，最快2日清晨就會發布陸警。日本氣象廳預測，海葵可能會在3日上午籠罩全台，屆時強度可能升級為日本定義的「強颱」。

日本氣象廳最新預測，海葵1日上午9時在沖繩南部以時速15公里的速度持續朝西北偏西方向移動，預計1日下午就會升級為「強颱」（日本定義：最大風速大於等於33m/s、小於44m/s），中心最大風速達每秒35公尺，瞬間最大風速達每秒50公尺。（台灣強颱定義：最大風速51m/s）

根據氣象廳預測路徑顯示，海葵可能在3日從宜蘭、花蓮登陸台灣，約在3日上午9時暴風圈會幾乎籠罩全台，中心最大風速約為每秒30公尺，瞬間最大風速達每秒45公尺。

NHK指出，先島諸島與沖繩本島地區從1日開始將會出現大風和大浪，先島諸島2日至3日間須嚴防可能吹垮電線桿的猛烈風勢；此外，海葵來襲期間，沖繩正處於大潮，颱風可能會導致海水倒灌，沿岸居民須多加注意。

▲日本氣象廳預測鴻雁路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）



另外位於日本最南端南鳥島（又稱馬庫斯島，Marcus Island）外海的第12號颱風鴻雁，目前正以每小時20公里的速度朝西北偏北方向移動，預計4日上午最接近日本南部時，將減弱為熱帶性低氣壓。

►最新路徑再往南修！海葵貫穿台灣機率高 「6縣市在登陸射程範圍」

►北部明晚迎豪雨彈！「整坨紫爆」 海葵穿越台灣速度恐變慢