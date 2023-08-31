北韓對中交通全面恢復！　載客火車睽違3年7個月通過國境

▲ 16日上午有2輛黃綠色巴士，自新義州沿中朝友誼大橋駛向丹東。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／編譯

北韓2020年1月因新冠病毒封鎖國境，如今疫情趨緩，繼往返中國的巴士復駛、客機復航後，載客火車也於31日通過，歷經3年7個月後重啟所有中國邊境交通工具。

《韓聯社》援引丹東消息人士指出，參加哈薩克世界跆拳道大賽的北韓選手團31日搭乘載客火車，於當地上午約11時通過北韓與中國接壤的遼寧省丹東市，前往北韓新義州市，為平壤自2020年1月封鎖國境後，時隔3年7個月首度有載客列車往返北韓與中國之間。

北韓選手團28日自哈薩克抵達中國北京，30日傍晚搭上火車，31日上午抵達丹東，換乘往北韓的列車返國，為配合防疫措施，抵達新義州後須接受隔離再前往平壤。

據消息人士說法，這輛列車今晨自新義州出發，約有5至6節車廂，考慮到一節車廂可容納60多人，估計載著300至400人返國。但選手團16日自北韓出發時僅分乘2輛巴士，規模估計60至70人，因此31日通過邊境的列車除了選手團以外，推測還載有大量住在中國的北韓人員。

一名消息人士表示，原先預期北韓選手團會使用和去程相同的巴士作為交通工具，沒想到卻是搭乘火車，認為北韓此舉是為載送更多人員返國。

載客火車通過邊境也代表往返北韓及中國的所有交通工具皆恢復運行。選手團16日搭乘的巴士復駛後，28日至今連續4天皆有巴士載送北韓人員從中國返國。此外，本月22日、24日、26日及29日皆有北韓高麗航空客機自北京載回北韓公民。

分析指出，此舉代表北韓在完全恢復對中人員交流以前，正全面檢視運輸及防疫系統，但目前還未發現正式重啟人員交流的跡象。中國官媒《環球時報》28日則預期，北韓距離完全開放邊境已經不遠。