　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北捷早餐節今登場！　101攤讓你吃飽再上班

▲▼2023北捷早餐生活節。（圖／翻攝自北捷官網）

▲2023北捷早餐生活節。（圖／翻攝自北捷官網）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北捷運今（1）日起，攜手24間商家推出「捷運早餐生活節」活動，將有101個快閃攤位，進駐50個人潮眾多的捷運站，且涵蓋西式、中式早餐任君挑選，北捷表示，這也是首度與訂單系統「你訂Nidin」合作，使用者可再取餐日前2日於系統預定，當天臨櫃付款取餐，幫通勤族省時間。

北捷早餐生活節在9月1日至9月28日活動期間，平日上午6時30分起至10時（實際營業時間依商家現場公告為主），選定淡水站、雙連站、中山站、台北車站、南港站、市政府站、忠孝新生站、忠孝復興站、板橋站、松山站、松江南京站、南京復興站、港墘站等50個通勤人潮眾多的車站，進駐知名人氣早餐攤位。

北捷指出，本次活動參與商家，網羅了許多捷運站周邊耳熟能詳的早餐店，選擇上，包括古早味飯糰、路易莎咖啡、摩斯漢堡、早安美芝城、福來早餐、哈肯鋪、樂田麵包屋、春日咖啡等攤位，更邀請到台北知名碳烤土司名店「真芳」進駐台北車站！為的就是讓通勤族能以滿滿活力迎接嶄新的一天。

北捷還與「你訂Nidin」訂單系統合作，讓通勤族可以事先訂餐，爭取多賴床多幾分鐘的餘裕，只要在取餐日前2日於系統進行預訂（當日不提供預訂），當日再於臨櫃付款取餐，即可享有美味餐點。北捷歡迎大家一起體驗「手指輕鬆預約點、到站順手付現領」的快速點餐服務。

北捷還表示，本次早餐節同步舉辦「每日應援你最愛早餐」活動，每人每日均有1票去應援你最愛的早餐，每週還會抽出20張每張價值1200元「TPASS行政院通勤月票」、100份免費早餐兌換券、100張免費搭乘券等好康，總計有880個獎項等大家來拿。其中免費早餐兌換券，包括「真芳」花生碳烤土司與紅茶、「路易莎」的鮪魚法式吐司、「福來早餐」台式炸豬排與紅茶、「哈肯鋪」雙起司蛋三明治與冰拿鐵，每人只要上網參與投票1次，當週即可獲得1次抽獎機會，每周最多可以獲得7次抽獎機會，投票越多次、中獎機率越高。

北捷說，上述獎項屆時將透過「台北捷運GO」App寄送兌換券，並於指定地點進行領取。活動相關訊息民眾也可以使用「2023捷運早餐生活節」活動專屬網頁，查找各站進駐的早餐商家。

ET快訊
「正妹舞團」變後宮！　多名少女遭伸狼爪
海葵貫穿台灣機率高！　6縣市在登陸射程範圍
快訊／百名辣妹高調迎賓！　「瘋狗偉」幫眾38人慘了
快訊／海葵暴風圈「各縣市最新侵襲機率」曝光！
881天驚現被遺忘頭蓋骨！　家屬代表痛心：應全盤檢討
北部「整坨紫爆」！　海葵穿越台灣速度恐變慢
快訊／海葵增強轉中颱！
海葵路徑再偏西！專家：暴風圈可能掠過東北角至北海岸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

舞團當後宮！「最美陣頭」教練伸狼爪　多位受害者泣訴：希望他有報應

美對台軍售貴又爛？　五角大廈前官員胡振東揭台灣特權

美麗島民調／侯友宜支持度重回第二　郭台銘參選衝擊柯文哲

北捷早餐節今登場！　101攤讓你吃飽再上班

泛綠歸隊？陳時中「當然」願幫高嘉瑜站台　吳欣岱：兩人立場不衝突

快訊／好早起！朝野立委新會期搶頭香　他3點52分報到中斷藍委三連霸

影／文總最新匠人魂揭秘205廠　槍械、刺刀設計看這裡

賴清德2024躺著選？　沈富雄：若「滾到床下」就沒救

郭正亮：藍白合韓國瑜出手「能讓侯柯講話算數」　最佳時間曝光

國安局編2700萬買「新總統防彈座車」　比蔡英文奧迪A8貴200萬

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

太魯閣號2年...車廂搜頭蓋骨　王薇君悲痛落淚！台鐵說話了

找筍去！新北特色食農體驗　綠竹筍現採現煮嚐鮮好滋味

太魯閣號悲劇2年…王薇君竟在車廂找到頭蓋骨！台鐵局長說話了

李玟生前最新「37秒音檔」曝光　爆哭痛喊：好難受啊...全網心碎

舞團當後宮！「最美陣頭」教練伸狼爪　多位受害者泣訴：希望他有報應

美對台軍售貴又爛？　五角大廈前官員胡振東揭台灣特權

美麗島民調／侯友宜支持度重回第二　郭台銘參選衝擊柯文哲

北捷早餐節今登場！　101攤讓你吃飽再上班

泛綠歸隊？陳時中「當然」願幫高嘉瑜站台　吳欣岱：兩人立場不衝突

快訊／好早起！朝野立委新會期搶頭香　他3點52分報到中斷藍委三連霸

影／文總最新匠人魂揭秘205廠　槍械、刺刀設計看這裡

賴清德2024躺著選？　沈富雄：若「滾到床下」就沒救

郭正亮：藍白合韓國瑜出手「能讓侯柯講話算數」　最佳時間曝光

國安局編2700萬買「新總統防彈座車」　比蔡英文奧迪A8貴200萬

曾罵蔡英文老處女？郭台銘未反駁　「我不拘泥這些不必要的問題」

海葵颱風來襲！太平山國家森林遊樂區　9／2持續休園...步道也封閉

人夫偷吃「跟妳睡覺時間比她多」　被離婚還要賠別人老公10萬

快訊／繽紛衣防曬係數50+是假的　iROO把消費者當盤子遭起訴

高虹安涉貪助理費將開審！　男友李忠庭「查無實據」獲不起訴確定

快訊／準備儲水！高雄這天「13區停水、降壓」　33.6萬戶受影響

美79歲傳奇選股大師畢潤宜逝世　「跟著錢走」投資市場神預測

好市多突上架「樂高行李箱」價格超甜　會員驚見1物：小孩超愛

住花蓮最美遊船飯店賞落羽松！免費享SPA、早餐　還有下午茶

不受颱風影響！台中石岡熱汽球如期舉行　新娘穿白紗拍美照

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

政治熱門新聞

不是柯、侯！命理師提1女強人當郭台銘副手

新任總統配新式防彈座車 國安局明年動支2700萬元採購

涉黑又染黃！民眾黨部召集人被爆是「皮條客」　個人臉書秒關閉

館長：高嘉瑜護航賴品妤　對她非常失望

郭正亮：韓國瑜出手能讓侯柯講話算數

賴清德躺著選？　沈富雄：滾到床下就沒救

九三軍人節前夕　陸軍爆軍事訓練役20多人營內打群架

她嘆高端、翁啟惠遭抹黑　點李彥秀「生技殺手」：不會睡得不安心？

MLB專家勘查大巨蛋結果出爐　建議改善這4項

郭台銘連署書價碼曝光！民調業者：很漏氣

快訊／郭台銘昔痛罵蔡英文「老處女」　總統府驚訝：盼多自我惕勵

美眾議院軍委會副主席抵台　蔡英文1日接見談經貿、印太情勢

快訊／好早起！朝野立委新會期搶頭香　他3點52分報到中斷藍委三連霸

泛綠歸隊？陳時中「當然」願幫高嘉瑜站台　吳欣岱：兩人立場不衝突

更多熱門

相關新聞

獨／捷運、台鐵塗鴉怪客恐已出境　犯案後換女裝

獨／捷運、台鐵塗鴉怪客恐已出境　犯案後換女裝

8月中下旬包含台北、台中、高雄捷運和台鐵樹林調度站陸續遭到歹徒入侵塗鴉，由於短短2周內鐵路、捷運車廂調度廠輕易遭到歹徒入侵，引發檢警關注，研判是同一集團所為；據了解，塗鴉怪客團夥組成約5-6人，均為歐美外籍人士，據信「完成挑戰任務」後搭機出境。

淡水線1車冒濃煙「600乘客急換車」

淡水線1車冒濃煙「600乘客急換車」

搭捷運找不到好友！APP「新功能」來了

搭捷運找不到好友！APP「新功能」來了

北捷共享雨傘今啟用　單日最高39元

北捷共享雨傘今啟用　單日最高39元

台北45家必比登「捷運地圖」超狂

台北45家必比登「捷運地圖」超狂

關鍵字：

台北捷運捷運早餐節通勤族

讀者迴響

熱門新聞

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

NANA被爆「《假面女郎》沒拍完就去全身刺青」

海葵今轉中颱　最快午後海警

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

高鐵車票　印刷改限搭自由座車廂

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

海葵恐成4年來首個「穿台颱」　北台今晚就有感

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

爸趕她出家門！北大女6年後回鄉…驚知「心碎真相」

鄭弘儀閃辭主持「今天最後一集」：不是結束

海葵颱風恐宜花登陸！2天有颱風假機會　最快14：30發海警

花萬元找妹破處！1周後「癢紅腫」他崩潰

獨／太魯閣號事故車廂竟還有頭骨　鐵警將重啟搜查

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面