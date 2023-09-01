北捷早餐節今登場！　101攤讓你吃飽再上班

▲2023北捷早餐生活節。（圖／翻攝自北捷官網）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北捷運今（1）日起，攜手24間商家推出「捷運早餐生活節」活動，將有101個快閃攤位，進駐50個人潮眾多的捷運站，且涵蓋西式、中式早餐任君挑選，北捷表示，這也是首度與訂單系統「你訂Nidin」合作，使用者可再取餐日前2日於系統預定，當天臨櫃付款取餐，幫通勤族省時間。

北捷早餐生活節在9月1日至9月28日活動期間，平日上午6時30分起至10時（實際營業時間依商家現場公告為主），選定淡水站、雙連站、中山站、台北車站、南港站、市政府站、忠孝新生站、忠孝復興站、板橋站、松山站、松江南京站、南京復興站、港墘站等50個通勤人潮眾多的車站，進駐知名人氣早餐攤位。

北捷指出，本次活動參與商家，網羅了許多捷運站周邊耳熟能詳的早餐店，選擇上，包括古早味飯糰、路易莎咖啡、摩斯漢堡、早安美芝城、福來早餐、哈肯鋪、樂田麵包屋、春日咖啡等攤位，更邀請到台北知名碳烤土司名店「真芳」進駐台北車站！為的就是讓通勤族能以滿滿活力迎接嶄新的一天。

北捷還與「你訂Nidin」訂單系統合作，讓通勤族可以事先訂餐，爭取多賴床多幾分鐘的餘裕，只要在取餐日前2日於系統進行預訂（當日不提供預訂），當日再於臨櫃付款取餐，即可享有美味餐點。北捷歡迎大家一起體驗「手指輕鬆預約點、到站順手付現領」的快速點餐服務。

北捷還表示，本次早餐節同步舉辦「每日應援你最愛早餐」活動，每人每日均有1票去應援你最愛的早餐，每週還會抽出20張每張價值1200元「TPASS行政院通勤月票」、100份免費早餐兌換券、100張免費搭乘券等好康，總計有880個獎項等大家來拿。其中免費早餐兌換券，包括「真芳」花生碳烤土司與紅茶、「路易莎」的鮪魚法式吐司、「福來早餐」台式炸豬排與紅茶、「哈肯鋪」雙起司蛋三明治與冰拿鐵，每人只要上網參與投票1次，當週即可獲得1次抽獎機會，每周最多可以獲得7次抽獎機會，投票越多次、中獎機率越高。

北捷說，上述獎項屆時將透過「台北捷運GO」App寄送兌換券，並於指定地點進行領取。活動相關訊息民眾也可以使用「2023捷運早餐生活節」活動專屬網頁，查找各站進駐的早餐商家。