圖／北捷最新《早餐地圖指南2023》隱藏招數　網友到站拿了就走超實用

▲《捷運沿線早餐地圖指南2023》快儲存，陪你天天通勤都有早餐吃。（圖／台北捷運公司提供，點圖可放大）

記者楊智雯／綜合報導

台灣擁有美食城市的美名遠近馳名，昨日《2023台灣米其林指南》剛發表，北北基有多家餐廳入選，掀起網友們熱烈討論北北基是美食大城聚集地，尤其是捷運沿線有許多美食餐廳超美味！臉書粉專「台北捷運 Metro Taipei 」小編一早特地分享最新《捷運沿線早餐地圖指南2023》，網羅中西式101家美味早餐店並宣布捷運早餐節開跑，上班族搭捷運趕上班也能順利吃到美味早餐，邊搭捷運就能邊預定早餐，到站拿了就走！

北捷臉書粉專整理的《捷運沿線早餐地圖指南2023》，光是淡水信義線（紅線）沿線就有將近50家早餐間可選，上班族最愛的早餐店摩斯漢堡、路易莎等連鎖店全都含括在內，地圖曝光後，大批網友火速收藏，直呼太實用了！

[廣告]請繼續往下閱讀...

不只如此，「捷運早餐地圖」網羅中西式101家美味早餐店，搭配「捷運早餐節」活動還有2大優惠好康，第1好康只要再線上應援最愛的早餐就可以參加抽獎活動，活動即日起開跑至9/28，並可使用「你訂」訂餐系統一起體驗「手指輕鬆預約點、到站順手付現領」，可以提前2日預訂餐點喔！

第2重好康是即日起~9/7，照著貼文指示即可參加福來早餐抽獎活動，有機會獲得台式炸豬排半熟蛋＋紅茶的經典早餐，當成抽獎好禮的「福來早餐」是從新北市紅到台北市的IG熱門早午餐店，獲得Google網友評分4.3高分，有不少隱藏版菜單是網友必吃推薦！

趕著上班不用再苦惱沒空吃早餐了，有了《捷運沿線早餐地圖指南2023》讓你輕鬆預約輕鬆點早餐，到站隨手帶著走，不只如此，有TPASS基北北桃都會通的通勤套票的族群，也能搭捷運來一趟有趣的美食之旅！