澤倫斯基「曾讓拜登超火大」　新書曝2人首次白宮會面：搞砸了

▲2021年9月1日，烏俄戰爭爆發前，拜登與澤倫斯基首次在白宮會面。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國雜誌《新共和》前總編、《大西洋》特約撰稿人福爾（Franklin Foer）即將出版的新書披露，2021年9月1日，烏克蘭總統澤倫斯基「搞砸了」與美國總統拜登的首次白宮會面，因為他要求加入北約，並且「荒謬分析」盟友動態，這一切都讓拜登「被惹火」。

福爾預計9月5日出版新書《最後的政治家：拜登的白宮內幕與鬥爭美國未來》（The Last Politician: Inside Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future），而《衛報》獨家搶先取得書摘，並且推出這篇報導。

福爾指出，這次會面是在2021年夏末，距離美軍撤離阿富汗不遠，烏俄戰爭也尚未爆發。當時，澤倫斯基「似乎對拜登的質疑視而不見」、「對話裡塞滿一長串要求」，最主要的就是加入北約。

但被拜登指出尚未獲得足夠支持時，「澤倫斯基的沮喪阻礙了他的邏輯能力…他開始訓話表示，這個組織事實上是個歷史遺跡，重要性正在減弱。他告訴拜登，法國和德國都將退出北約。這是一個荒謬的分析，也是明顯的矛盾。這讓拜登被惹火。」

▲烏俄戰爭爆發後，拜登政府領導全球對烏克蘭提供援助與支持。（圖／路透）



福爾形容，2人首次白宮會面未能建立融洽關係，「就連澤倫斯基在拜登政府裡的最熱衷同情者也同意『他搞砸了。』」

他進一步分析，當時美烏領袖對彼此評價都不高。拜登自擔任歐巴馬副手就開始處理美烏關係，「比澤倫斯基更深入參與烏克蘭政治」，而澤倫斯基認為拜登很軟弱，因為對方2021年初放棄制裁建造天然氣管線北溪2號（Nord Stream 2）的俄羅斯公司。

正如本書其他章節，福爾沒有直接交代資料來源。但出版商「企鵝藍燈書屋」（Penguin Random House）宣稱，這些內容是與「拜登身邊數十年以來的親密顧問核心圈」接觸後取得。

《衛報》指出，烏俄戰爭爆發後，拜登政府領導全球對烏克蘭提供援助與支持，但隨著戰火持續延燒，提供給基輔的軍事及財政援助，已成美國國會及共和黨總統初選的敏感問題。如今，福爾在新書裡描述拜澤關係的「艱難開局」，可能在華府和基輔內部引發焦慮與恐慌。