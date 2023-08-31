烏克蘭菁英狙擊部隊「一槍一命」　專殺俄軍高級指揮官

▲烏克蘭精銳狙擊部隊，專門除掉俄軍的領頭人物。（示意圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

烏克蘭反攻仍在持續，並在部分地區取得重大進展，其中一支精銳狙擊部隊在戰場上扮演著關鍵角色，他們專門除掉俄軍的領頭人物，重創敵軍士氣，讓他們陷入混亂並潰散。

綜合《華爾街日報》、《商業內幕》等報導，這些在巴赫姆特（Bakhmut）訓練的狙擊手自稱「魔鬼與天使」（Devils and Angels），他們全神貫注，一次一槍，有計畫地除掉戰場上備受矚目的俄羅斯高級指揮官，這可以大大打擊敵方隊伍，讓他們不知所措。

美國軍事歷史學家、退役陸軍少將史卡列斯（Robert Scales）指出，「當一個軍隊正集結起來準備進攻，結果中尉突然被殺掉了，那麼整個部隊就會陷入混亂。就算只是殺死其中一個小單位的領導者，也會讓整個單位徹底亂成一團。」

▲烏克蘭稱，特種狙擊手一槍命中2名俄羅斯士兵。（圖／翻攝自臉書）



該部隊的狙擊手向媒體透露，除了槍法以外，他們還接受另一種訓練，讓自己在戰場上神出鬼沒、難以捉摸，順利射殺目標。一位化名費雪（Fisher）的狙擊手說，「我們低調地工作，就像隱形人。」

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）高級顧問坎森（Mark Cancian）指出，「前線越是穩定，狙擊手的角色就越重要，就如同烏克蘭近幾個月的狀況。」

此前，俄軍少將蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetsky）去年進攻基輔時，就因被烏克蘭狙擊手射殺而死。蘇霍維斯基是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）麾下的高級傘兵，因具有特種部隊專長，一直被視為是俄軍的重要人物，在軍中也備受尊敬。

▼俄軍少將蘇霍維斯基被烏克蘭狙擊手射殺而死。（圖／翻攝自推特）