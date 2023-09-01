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高鐵自由座今起不限10-12車廂　2-8節滾動調整

記者李宜秦、黃翊婷／台北報導

高鐵自今日（9月1日）起調整自由座車票票面，自由座車廂不再限於10、11、12節，而是採滾動檢視配置數量，再於各車次規劃2節到8節不等的自由座車廂。往後旅客搭乘高鐵並選擇自由座的話，可以透過售票大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上的「旅客資訊顯示系統」，查看最近車次的自由座車廂配置位置。

▲▼高鐵,高鐵月台,高鐵北返,高鐵車票,高鐵自由座。（圖／高鐵公司提供）

▲自由座車票票面更改。（圖／高鐵公司提供）

以往旅客搭乘高鐵並選擇自由座時，購買的車票票面上會印有「自由座車廂10-12」字樣，但從9月1日起，票面字樣將改為「限搭自由座車廂」，也就是說，自由座車廂已不再限於10、11、12節。

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高鐵公司表示，將持續依據旅運需求變化、旅客搭乘特性及平衡對號座/自由座需求等因素綜合評估，滾動檢視自由座車廂配置數，於各車次規劃2節到8節不等的自由座車廂，期望充分發揮現有34組列車的運能，兼顧自由座及對號座旅客需求。

▲▼高鐵,高鐵月台,高鐵北返,高鐵車票,高鐵自由座。（圖／高鐵公司提供）

▲旅客可透過「旅客資訊顯示系統」查看最近車次的自由座車廂配置。（圖／高鐵公司提供）

高鐵公司建議，未來搭乘自由座的旅客可於抵達車站後，透過設置在售票大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上的「旅客資訊顯示系統」，查看最近車次的自由座車廂配置位置，「旅客資訊顯示系統」上也會同步顯示車次時刻、停靠站等旅客所需的乘車資訊。

此外，台灣高鐵App（車次查詢）及高鐵企業網站上（快速查詢/時刻表與票價查詢），也會提供旅客查詢各車次自由座車廂配置數量及位置，方便旅客提早規劃行程。

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