高鐵「自由座車票」明天起不一樣了！印刷改「限搭自由座車廂」

▲高鐵部分列車自由座不限於10-12節車廂。（圖／高鐵公司提供）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司近年持續滾動調整自由座車廂配置數，部分列車之自由座車廂已不再限於10、11、12節，宣布自明日（9/1）起，調整自由座車票票面為「限搭自由座車廂」，並取消「自由座車廂10-12」字樣。

高鐵公司強調，將持續依旅運需求變化、旅客搭乘特性及平衡對號座/自由座需求等因素綜合評估，滾動檢視自由座車廂配置數，於各車次規劃2節到8節不等之自由座車廂，期望充分發揮現有34組列車之運能，兼顧自由座及對號座旅客需求。

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▲▼高鐵宣布自明日（9/1）起，調整自由座車票票面為「限搭自由座車廂」，並取消「自由座車廂10-12」字樣。。（圖／高鐵公司提供）

高鐵公司建議，搭乘自由座的旅客可於抵達車站後，透過設置在：售票大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上的「旅客資訊顯示系統」（如附圖），查看最近車次的自由座車廂配置位置，「旅客資訊顯示系統」上也會同步顯示車次時刻、停靠站等旅客所需的乘車資訊。

此外，台灣高鐵App（車次查詢）及高鐵企業網站上（快速查詢/時刻表與票價查詢），也可提供旅客查詢各車次自由座車廂配置數量及位置，方便旅客提早規劃行程。