高鐵「中秋連假加開136班車」　8／31開放售票

▲高鐵中秋連假加開列車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中秋節連續假期即將到來，台灣高鐵公司為服務旅客返鄉及出遊需求，規劃為期5天的中秋節假期疏運，自9/28（四）至10/2（一），期間加開136班次列車（南下61班、北上75班），總計5天提供871班次的旅運服務。各車次列車自8/31（四）凌晨零時起開放購票。

高鐵公司表示，旅客可多加利用「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購中秋節假期所需車票。

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高鐵公司特別提醒旅客，疏運期間各車次均配置2至8節不等之自由座車廂，敬請旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上之自由座資訊，並配合站務人員引導，依序乘車。

其中，9/28（四）之1337、1297車次，及10/1（日）之1336、1698、1296車次，此5車次僅提供11-12車作為自由座車廂。同時，上述5班車次到站時間，將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），敬請搭乘這5車次的旅客，留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。

高鐵公司中秋節假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。