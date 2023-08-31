基建狂魔發威！　福廈高鐵鋪軌一年半進入「試運行」階段

▲福廈高鐵路線圖。（圖／翻攝福建日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸高鐵G55501次列車從福州南站開出，代表著東南沿海連接浙江寧波至廣東廣州的高鐵線路「福廈高鐵」段正式進入運行試驗階段。據了解，福廈高鐵全長277.42公里，也是大陸首條設計時速350公里的跨海高鐵。這條高鐵在2021年3月開始全線鋪軌，經過一年半的時間便啟動試運行，再次印證大陸「基建狂魔」的高效施工。

▲福廈高鐵試運行。（圖／翻攝新華網，下同）

《福建日報》報導，福廈高鐵聯調聯試工作順利結束，全線站房建設完成後，現已轉入運行試驗階段，整體工作接近尾聲，為正式開通運營作最後準備，計劃今（2023）年年內具備開通運營條件。

據了解，運行試驗是高鐵開通前的最後一道關卡，在聯調聯試後，進行列車運行圖參數測試、故障模擬、應急救援演練、按圖行車試驗等項目測試，模擬線路正式營運狀態，也是對高鐵運輸組織、列車接發、開行密度、設備狀態等方面進行全面「實戰」檢測。

福廈高鐵於2017年9月開工，2021年7月正線隧道全部貫通，2022年8月全線鋪軌貫通。福廈高鐵北起福建福州，途經莆田、泉州，南至廈門和漳州，北端銜接合福、溫福鐵路，南端銜接廈深、龍廈鐵路，全長277.42公里，是大陸首條設計時速350公里的跨海高鐵。

福廈高鐵是大陸「八縱八橫」高鐵網中沿海通道的重要組成之一，建成通車後，福州、廈門將形成「一小時生活圈」，廈門、漳州、泉州閩南「金三角」將形成半小時交通圈，東南沿海城市也將串聯成「黃金旅遊帶」。