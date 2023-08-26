高鐵左營站手扶梯突停止！　乘客站不穩慘摔...2女送醫

▲高鐵左營站發生手扶梯故障意外。（圖／ETtoday資料照）



記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

高鐵左營站昨(25)日晚間10時許傳出意外，大廳手扶梯往下運行時突然故障停止，導致多名乘客站不穩慘摔，消防局獲報出動2車5人前往救援，2名分別為73歲、55歲女子手腳擦傷、疼痛，意識清楚，送醫治療無大礙。稍早高鐵公司回應，會盡快釐清故障原因及相關責任，並持續聯繫受傷旅客關懷慰問。

針對此起事故，高鐵公司說明如下：



1.台灣高鐵左營站昨（25）日晚間22時許發生電扶梯於行進間故障突然停止意外，造成4位旅客重心不穩跌倒受傷。經車站第一時間指派護理師檢視旅客傷勢後，將其中二位旅客送醫治療，經醫院檢視後，均已返家休養。

2.針對這起意外，台灣高鐵公司除派員協助旅客就醫外，後續將持續聯繫受傷旅客關懷慰問，並提供必要之協助。

3. 造成這起意外的地點，在車站2號出口外往捷運方向的下行電扶梯，意外發生後車站已立即封閉電扶梯，確保旅客安全，並要求電扶梯承商立即到場調查，盡快釐清故障原因及相關責任。

4.高鐵全線車站之電扶梯，每二週即進行定期檢查，另依法定期執行月檢、年檢等項目。經查，這部電扶梯8/17才完成檢修保養，台灣高鐵公司將持續追蹤電扶梯承商之調查進度，查明故障原因，擬定改善措施，避免意外再度發生。