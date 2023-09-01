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南投鬼月驚見一條路「汽車蓋車牌」　真相竟是魔人來了？

記者高堂堯、柯沛辰／南投報導

農曆七月到來，南投市中興新村營北路出現奇特景象，當地居民在自家門前停車，卻集體用毛巾蓋住停在騎樓的汽車車牌。原來，這不是鬼月避邪習俗，而是住戶們頻頻遭人檢舉「停車占用騎樓地」，還有人一次收到6張罰單，最後不得不用毛巾擋住車牌，避免再被檢舉。

南投縣議員簡千翔表示，最近連連接獲民眾陳情，內容都是「車子停在自家門口卻被連續開單」，收到2張以上罰單的住戶比比皆是，甚至有人收到6張，經他實際走訪，發現營北路上騎樓較短，車子停進去大多會超出騎樓，但為了防止檢舉民眾再來拍照，住戶遮擋在車牌，變成這條路上的特殊現象。

居民抱怨，南投市的商圈到處可見騎樓被用來賣衣服、修機車，甚至隔起吧台賣手搖飲，連小學生放學的路隊都常因騎樓不通、繞出路邊而在機車陣裡穿梭，險象環生，結果警方對此視若無睹，卻對市郊住宅區居民家門前騎樓大執法，這種雙重標準讓小市民很難心服。

▲南投市郊營北路的居民為避免檢舉魔人沿路拍照檢舉，把車停在自家騎樓前時只能遮住車牌。（圖／南投縣議員簡千翔提供）

▲▼南投市郊營北路的居民為避免檢舉魔人沿路拍照檢舉，把車停在自家騎樓前時只能遮住車牌。（圖／南投縣議員簡千翔提供，下同）

▲南投市郊營北路的居民為避免檢舉魔人沿路拍照檢舉，把車停在自家騎樓前時只能遮住車牌。（圖／南投縣議員簡千翔提供）

簡千翔說，他可以理解警方必須取締開罰違規，但營北路位在營北國中後側，行人不多，一整天都少有路人行走，並不影響交通，取締騎樓停車有何意義？「車子停放自家前還被連續開單，簡直是擾民。」

簡千翔呼籲，警方執法應考慮情節輕重，對於非重大違規應以勸導為主，希望相關單位重視人民的基本需求，讓人民的生活能免於焦慮和恐慌。

對此，中興警分局長侯興龍回應，只要停車不影響行人通行，警方不會主動對騎樓停車開罰，但一直有民眾拍照檢舉，不開罰就是瀆職，除非修法，警方對此也很無奈。

▲南投市郊營北路的居民為避免檢舉魔人沿路拍照檢舉，把車停在自家騎樓前時只能遮住車牌。（圖／南投縣議員簡千翔提供）

▲南投市郊營北路的居民為避免檢舉魔人沿路拍照檢舉，把車停在自家騎樓前時只能遮住車牌。（圖／南投縣議員簡千翔提供）

▲南投市郊營北路的居民為避免檢舉魔人沿路拍照檢舉，把車停在自家騎樓前時只能遮住車牌。（圖／南投縣議員簡千翔提供）

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