　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男遭爆打頭10分鐘趴路邊亡　狠同事：可能滑倒...二審判決出爐

記者蔡怡萍／台中報導

南投仁愛鄉廬山部落去年9月12日傳出命案，劉姓男子與同事田男喝酒後，談到兩人共同友人28歲林男，劉因不滿林工作態度、與弄壞田男的機車未修理，痛下狠手狂毆林男頭部逾10分鐘，還指使受到重傷的林男到商店買酒，最後林男搖搖晃晃倒在路邊，送醫後不治死亡。檢察官調查後，不知情的田不起訴處分，劉男坦承犯行，一審被依傷害致人於死罪，判處有期徒刑7年6月，劉上訴後遭高分院駁回。

▲▼南投一名林男疑似遭2名同事毆死，其中一名同事田男幫叫救護車畫面曝。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲林男倒在路旁被人發現，事態嚴重送往醫院，最後仍傷重不治。（圖／記者高堂堯翻攝）

判決書指出，林、劉、田3人是朋友也曾一起工作，2022年9月11日晚間，林因故借住在劉家中；12日一早，田男到劉男家中聊天喝酒，向劉抱怨了林男借用他的機車卻弄壞，還不願修理，劉先前又已不滿林的工作態度、總是要人三催四請，劉這時第一次進入房間，在睡覺的林表示還不願起床，劉就先返回與田繼續喝酒。

到了下午1時許，劉再進到房間叫林起床，卻發現林已自行離開，劉不滿他沒有告知就溜走，心中憤怒不斷上升，與田外出找到林後一陣怒罵，並朝他頭臉掌摑多下，又拿竹棍朝他揮去，被打裂的竹棍將林的左耳夾傷、鮮血直流，接著持續猛歐頭部近10分鐘。

▲仁愛鄉廬山部落林姓青年疑遭2名同事毆打成傷致死，生前負傷進入商店買酒時不支倒地。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲劉姓（右）、田姓2名男子涉有重嫌，調查後劉涉傷害致死、田男不起訴。（圖／記者高堂堯翻攝）

林男搖搖晃晃爬上田男的車欲離去，劉還窮追不捨將手伸進副駕駛座甩耳光，林在車內出現嘔吐、吐血情況，而田載著林前往工寮途中，曾要求林下車到雜貨店買酒，林走路踉蹌不穩、摔倒在雜貨店內，還被老闆誤以為酒醉，好意勸說「不要再喝了」。

隨後林向田表示要上廁所，步出工寮許久都沒有回來，被人發現倒臥在產業道路上，田發覺事態嚴重才緊急將人送醫，但仍於隔天晚間8時許因腦損傷及腦幹出血不治死亡。

▲仁愛鄉廬山部落林姓青年疑遭2名同事毆打成傷致死，生前負傷進入商店買酒時不支倒地。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲林男受重傷後還被指使去買酒，進入商店時踉蹌倒地。（圖／記者高堂堯翻攝）

劉男知道闖下大禍，向警方坦承犯行，表示因不滿林平時的態度、工作害到別人，弄壞田男機車，又不爽林向別人說他閒話，確實很不高興，但沒有殺他的意思。

法院一審認為，劉男只因這些原因就將人打到腦傷，進而不治死亡，造成家屬難以撫平之創傷，依傷害致人於死罪處有期徒刑7年6月。

劉男對於判決結果上訴，希望法官審酌他與林過往關係確實不錯，而案發當天廬山下雨、林最後「臉朝下趴」，是否有滑倒撞擊到腦的可能，請求減刑改判；台中高分院認為前審量刑理由完備，已無過重，駁回劉男上訴。

ET快訊
一票果粉「等換iPhone15」！　原因曝：最有感提升
好市多新熟食！　她一吃驚喜「不輸麥當勞」
快訊／中山北路樹倒砸中騎士！　血流滿地
快訊／台南某大學「1女8F墜落」死亡
LIVE／冷氣砸死政大女補償180萬　蘇拉雨彈轟南台！暴風圈
快訊／侯友宜怒了！選舉政見遭商周大酸　競辦：小編應嚴正道歉
快訊／蔡尚樺爆約會鮮肉球員！　發聲回應了
LIVE／蘇拉下午風雨增強！　氣象局最新說明
快訊／強颱蘇拉觸陸了！　暴風圈擴大
「2大咖」堅決罷錄！　《好聲音》停播主因爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北賊台中偷4人「贓物丟水溝」警趴地挖呀挖　交保後回警所借車錢

桃園垃圾車收運到一半突燒起來！車斗烈火狂冒　駕駛嚇壞急停

快訊／北市中山北路路樹倒塌　騎士血流滿地無呼吸心跳搶救中

快訊／台南某大學「1女8F頂墜落」！　送醫宣告不治

前立委陳賴素美涉貪助理費近800萬　認罪+繳庫30萬獲緩刑

通緝犯罵警「老屁股」　嘴砲1小時再加1罪賠8萬

世界警消運動會奪1金3銀　許淑華接見...南投消防猛男當場脫了

豐原高中生輕生...校方「問卷決定」只是不當管教　人本怒：超荒謬

開學太緊張！小一新生緊抱柴柴不敢上學　正妹警安撫讓他笑了

保證本人！上百佳麗現場選妃　高雄「老司機最愛」美妍館被抄了

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

51歲柯叔元認愛後「女兒哭了」　不排斥再婚：緣分到了♥

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

新北賊台中偷4人「贓物丟水溝」警趴地挖呀挖　交保後回警所借車錢

桃園垃圾車收運到一半突燒起來！車斗烈火狂冒　駕駛嚇壞急停

快訊／北市中山北路路樹倒塌　騎士血流滿地無呼吸心跳搶救中

快訊／台南某大學「1女8F頂墜落」！　送醫宣告不治

前立委陳賴素美涉貪助理費近800萬　認罪+繳庫30萬獲緩刑

通緝犯罵警「老屁股」　嘴砲1小時再加1罪賠8萬

世界警消運動會奪1金3銀　許淑華接見...南投消防猛男當場脫了

豐原高中生輕生...校方「問卷決定」只是不當管教　人本怒：超荒謬

開學太緊張！小一新生緊抱柴柴不敢上學　正妹警安撫讓他笑了

保證本人！上百佳麗現場選妃　高雄「老司機最愛」美妍館被抄了

好準！憑直覺挑「1款水果」　秒測你的不為人知的「潛在個性」

可惜！差1出局無安打比賽　巨人強投柯布131球熱血完投勝

倫敦5間下午茶懶人包！夢幻粉色空間享3層甜點　必賞楓紅景點快收藏

中元拜拜「做錯2動作」恐狂烙屎！香別再插食物上了

費用全包+限女性　小紅書「旅遊搭子」被指涉黃色交易

「2023桃園購物節」即將起跑　特約店家招商說明會8／31登場

有NBA砍將克拉克森也無用！　菲律賓世界盃3戰全敗無緣16強

范雲批媒體議價報告缺實質內容　要數位部拿出決心：別讓媒體界乾等

只有1天！澎湖超好玩「馬戲團市集」來了　超過25攤餐酒、選物任你逛

女歌手瞞著家人去抽脂！　結果手術中「爆嚴重併發症」身亡

社會熱門新聞

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

即／台南某大學墜樓！　1女「8F頂墜下」無呼吸心跳

人妻跟親戚「客廳激戰2次」！她喊：搞很久

童星王欣逸殺人案定讞　同夥也定讞

乃哥遭爆料養小三開賭場　惡房客重判

快訊／惡女縱火奪46命！城中城大火二審出爐

死亡瞬間曝！新竹21歲騎士自摔遭砂石車輾斃

健身男坑「40歲女富商」千萬　至少50女受害詐破億

「海豚灣戀人」童星通緝照曝光！

獨／台中食安處員工辦公室頂樓墜落亡！

化名「翁達瑞教授」挨告出庭拒和解

收納車變娃娃車！2幼童滑落車道高速撞牆畫面曝

即／木柵動物園員工右腿捲入砂輪機　送醫搶救中

更多熱門

相關新聞

蘇拉颱風來襲！南投彰化明正常上班課

蘇拉颱風來襲！南投彰化明正常上班課

中度颱風蘇拉逼近，中央氣象局已持續發布蘇拉颱風海上颱風警報，根據預估，颱風暴風圈將於今夜到明晨影響近海，明天中午前後會接觸到台灣南端陸地。南投縣政府、彰化縣政府宣布，明(30)日照常上班照常上課。

新北義消參賽南投體技能活動　副市長授旗

新北義消參賽南投體技能活動　副市長授旗

少爺病同事「硬塞水壺」求裝水！沒人幫就整天不喝水

少爺病同事「硬塞水壺」求裝水！沒人幫就整天不喝水

顧中風母2年孝子成兇手　哀：後悔跟她吵架

顧中風母2年孝子成兇手　哀：後悔跟她吵架

南投溪水暴漲釣客受困！勇消急搶救

南投溪水暴漲釣客受困！勇消急搶救

關鍵字：

同事打死人傷害致死南投廬山部落

讀者迴響

熱門新聞

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

《木曜4》集體離職導火線曝光！

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

即／蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」

偷拍妹妹洗澡！哥哥被抓包：妳身材太好我忍不住

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面