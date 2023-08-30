男遭爆打頭10分鐘趴路邊亡　狠同事：可能滑倒...二審判決出爐

記者蔡怡萍／台中報導

南投仁愛鄉廬山部落去年9月12日傳出命案，劉姓男子與同事田男喝酒後，談到兩人共同友人28歲林男，劉因不滿林工作態度、與弄壞田男的機車未修理，痛下狠手狂毆林男頭部逾10分鐘，還指使受到重傷的林男到商店買酒，最後林男搖搖晃晃倒在路邊，送醫後不治死亡。檢察官調查後，不知情的田不起訴處分，劉男坦承犯行，一審被依傷害致人於死罪，判處有期徒刑7年6月，劉上訴後遭高分院駁回。

▲林男倒在路旁被人發現，事態嚴重送往醫院，最後仍傷重不治。（圖／記者高堂堯翻攝）

判決書指出，林、劉、田3人是朋友也曾一起工作，2022年9月11日晚間，林因故借住在劉家中；12日一早，田男到劉男家中聊天喝酒，向劉抱怨了林男借用他的機車卻弄壞，還不願修理，劉先前又已不滿林的工作態度、總是要人三催四請，劉這時第一次進入房間，在睡覺的林表示還不願起床，劉就先返回與田繼續喝酒。

到了下午1時許，劉再進到房間叫林起床，卻發現林已自行離開，劉不滿他沒有告知就溜走，心中憤怒不斷上升，與田外出找到林後一陣怒罵，並朝他頭臉掌摑多下，又拿竹棍朝他揮去，被打裂的竹棍將林的左耳夾傷、鮮血直流，接著持續猛歐頭部近10分鐘。

▲劉姓（右）、田姓2名男子涉有重嫌，調查後劉涉傷害致死、田男不起訴。（圖／記者高堂堯翻攝）



林男搖搖晃晃爬上田男的車欲離去，劉還窮追不捨將手伸進副駕駛座甩耳光，林在車內出現嘔吐、吐血情況，而田載著林前往工寮途中，曾要求林下車到雜貨店買酒，林走路踉蹌不穩、摔倒在雜貨店內，還被老闆誤以為酒醉，好意勸說「不要再喝了」。

隨後林向田表示要上廁所，步出工寮許久都沒有回來，被人發現倒臥在產業道路上，田發覺事態嚴重才緊急將人送醫，但仍於隔天晚間8時許因腦損傷及腦幹出血不治死亡。

▲林男受重傷後還被指使去買酒，進入商店時踉蹌倒地。（圖／記者高堂堯翻攝）



劉男知道闖下大禍，向警方坦承犯行，表示因不滿林平時的態度、工作害到別人，弄壞田男機車，又不爽林向別人說他閒話，確實很不高興，但沒有殺他的意思。

法院一審認為，劉男只因這些原因就將人打到腦傷，進而不治死亡，造成家屬難以撫平之創傷，依傷害致人於死罪處有期徒刑7年6月。

劉男對於判決結果上訴，希望法官審酌他與林過往關係確實不錯，而案發當天廬山下雨、林最後「臉朝下趴」，是否有滑倒撞擊到腦的可能，請求減刑改判；台中高分院認為前審量刑理由完備，已無過重，駁回劉男上訴。