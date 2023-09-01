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《中華一番！》聯名統一麵推限定漫畫　料理大賽粉絲圓夢當特級廚師

▲▼統一麵,中華一番,小川悅司,麵的大風暴,統一獅,棒球。（圖／業者提供）

▲統一麵與《中華一番！》作者小川悅司推出一系列聯名商品及活動，讓粉絲們超嗨。（圖／統一麵提供，下同）

消費中心／綜合報導

台灣泡麵的美味早就全世界都知道，不時還會有外國網友試吃給出美味排行榜，不過近期出現一位讓所有人驚呼、堪稱史上最狂的台味泡麵擁護者，那就是許多台灣人回憶殺的奇幻經典料理漫畫《中華一番！》作者小川悅司！他笑說自己最愛的台灣味泡麵就是「統一麵」，同樣是台灣人記憶中美味的統一麵，當然也熱情回應小川悅司，特地邀請老師畫下專屬統一麵與《中華一番！》的四格漫畫，創作限時限量的統一麵聯名碗筷套組及統一獅Q版阿昴磁鐵鑰匙圈，更盛大舉辦一場「麵的大風暴」統一麵創意料理徵集活動，號召所有愛料理的人出戰，獲獎者不但參賽作品有機會能成為小川悅司筆下的畫作，還有機會當面見到老師，讓老師吃到自己親手做的料理，心懷特級廚師夢的人絕不能錯過這場廚藝爭霸戰！

先前《中華一番！》作者小川悅司與統一麵聯名合作的重磅消息一出，網上就瞬間掀起討論熱潮，其中最受矚目的活動，就是能讓人實現特級廚師夢想的「麵的大風暴」料理募集，只要運用統一麵肉燥、蔥燒牛肉、肉骨茶及鮮蝦4款口味泡麵煮出創意料理，拍照投稿至活動官網，就有機會成為被小川悅司欽點的料理獎得獎者，能獲得老師親筆將料理入畫的複製畫作，並與網路投票人氣獎的參賽者們，都獲得老師聯名設計的「統一麵&中華一番!碗筷套組」，超特別的禮物對愛料理的人來說簡直太夢幻，還有網友笑說「可以當傳家寶了」。

▲▼統一麵,中華一番,小川悅司,麵的大風暴,統一獅,棒球。（圖／業者提供）

▲▼使用統一麵肉燥、蔥燒牛肉、肉骨茶及鮮蝦4款口味泡麵煮出創意料理，就能參加「麵的大風暴」料理募集大賽，有機會得到小川悅司老師為此次聯名特別設計的碗筷組（如下圖）。

▲▼統一麵,中華一番,小川悅司,麵的大風暴,統一獅,棒球。（圖／業者提供）

而且挑戰廚藝不只好禮多多，獲獎者還可以在9/2（六）於台南統一獅棒球活動現場進行料理大PK，屆時能親眼看到睽違5年再度登台的小川悅司，老師當天不僅會放下畫筆改拿手套擔任開球嘉賓，還會現場評審試吃，再選出一位特別獎，得主能擁有小川老師親筆繪製並簽名的簽名畫板，如此無價且機會難得的獎項讓網友激動表示「實在太尊榮啦」、「現在開始練廚藝來得及嗎？」、「特級廚師臂章等我」！

▲▼統一麵,中華一番,小川悅司,麵的大風暴,統一獅,棒球。（圖／業者提供）

▲可愛的小川悅司老師9/2週六將在台南統一獅主場亮相開球，還將擔任創意料理大賽評審，現場試吃評選。

料理苦手也別灰心，不光是創意料理大賽，即日起至9/15（五）止上網參與「統一麵＆中華一番!強強聯手」AR活動，進入網站掃粉包就能在網站上看到小川悅司運用統一麵百搭特色產生漫畫靈感，為本次聯名創作出的限定四格漫畫，看過的網友紛紛笑說「太神啦！」、「泡麵泡好打開是不是會飛出一條龍」，再分享至個人FB還可以獲得抽獎機會，動動手指就有機會抽到老師設計的「統一獅Q版阿昴磁鐵鑰匙圈」或是隨機口味的小時光麵館及統一麵產品！

更重要的是，不管有沒有中獎，只要你將掃描包裝QR code後的網站抽獎頁面截圖，前往9/2（六）統一獅棒球主題日，就能在當天活動現場抽球員實戰好禮！

▲▼統一麵,中華一番,小川悅司,麵的大風暴,統一獅,棒球。（圖／業者提供）

▲▼只要購買統一麵泡麵掃粉包QR code，就能看到小川悅司老師為統一麵特別創作的趣味四格漫畫，不同口味有不同情節，粉絲們記得全套搜集。

▲▼統一麵,中華一番,小川悅司,麵的大風暴,統一獅,棒球。（圖／業者提供）

究竟比賽現場是否會如同動畫一樣，打開鍋蓋就飛出閃閃發光的特效？還是吃下一口時美味令人激動有如登上天堂？哪款創意料理最終獲老師青睞？活動當天通通一見真章，不論你是《中華一番！》粉絲還是統一麵老饕，千萬別錯過這場千載難逢的盛事，一起熱情參與、親眼見證特級廚師的誕生吧！

▲▼統一麵,中華一番,小川悅司,麵的大風暴,統一獅,棒球。（圖／業者提供）

▲到家附近的便利商店就能買到統一麵，嗑美味、看漫畫、參加活動全都簡單又方便。

「統一麵 麵的大風暴」料理挑戰賽，有機會讓你的料理成為畫中主角！ 
活動網址：https://www.uninoodlewithyou.com

「統一麵 《中華一番》 強強聯手」，吃統一麵掃粉包看限定版漫畫，獎項多達上千項等你來拿！ 
活動網址：https://uninoodleofficial.com

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關鍵字：

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