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堅守逾80年餅藝好味道！每一口都是真摯祝福　成就中秋團圓美好時光

中秋,月餅,奇華餅家（圖／業者提供）

▲今年中秋，奇華月餅與你共聚團圓，讓至親好友嚐到溫暖心意。（圖／奇華月餅提供，下同）

消費中心／台北報導

中秋夜仰望蒼穹，皓月高懸，思念親朋之情如潮湧至。每逢佳節倍思親，特別是在月圓人團圓的日子，總是格外思念親人及摯友，無論他們身處何方，都渴望相聚一刻，分享著暖心時光，尤其歷經疫情波瀾過後，距離也阻擋不了的情感，加深彼此的牽絆，更懂得珍惜幸福。這份真摯的思念之情與美好祝願，就讓奇華餅家為你傳遞給每一個珍愛之人，讓溫暖在心間綻放。

守護初衷，最是難能可貴，香港老字號名店「奇華餅家」傳承逾80年餅藝，一路走來盡忠職守把關製作工序，堅守最初信念，堅持用心製餅，手工製作、秉持真材實料，讓味道始終如一，滋味好也蘊含著濃濃人情味，嚐一口就能勾起每個人對節日的味蕾記憶；即便深耕台灣40多年來，仍秉持頂級品質與用料實在、皮薄餡多，在地純手工製造，將滿滿的心意揉進月餅，每一口都承載著對親友的祝福。

中秋,月餅,奇華餅家（圖／業者提供）

▲香港老店「奇華餅家」傳承逾80年餅藝，一直以來保持不變的初心，秉持真材實料用心製餅。

天上月圓、人間團圓，在重要的溫馨時刻，奇華餅家把滿載的真心誠意化為美味，中秋盛情獻上各款口味，除了有饕客最愛的雙黃白蓮蓉月、四黃豆沙月、雙黃伍仁金腿月、蛋黃豆蓉月等傳統，口感豐富，香氣四溢，每年必嚐百吃不厭。今年更有「鮮果Q心月禮盒」的愛文Q心月、蜜桃Q心月兩款創新月餅上市，分別採用台灣愛文芒果及柔嫩水蜜桃製作而成，軟嫩的麻糬Q心搭配熱帶水果獨特的香甜香氣，清爽順口甜而不膩，色澤風味均佳，想一口接著一口的品嚐。

中秋,月餅,奇華餅家（圖／業者提供）

中秋,月餅,奇華餅家（圖／業者提供）

▲愛文Q心月、蜜桃Q心月兩種新口味，麻糬Q心搭配甜蜜爽口的水果口感，讓人忍不住想一口接著一口品嚐。

奇華餅家的用心令人回味悠長，對美味的細節也體現在禮盒外觀上，新款高質感「耀金典藏禮盒」時尚又大方，盡現耀眼的月光，引人注目的魅力讓收禮人驚豔，而且用實惠價格就可以一嘗各種經典不變的好味道；適合作為企業贈禮或饋贈尊貴人士的「金袍御品禮盒」，則是揉合傳統與現代設計，獨特的精緻工藝繪製賞月之景，極具體面，為氣派送禮首選；今年更是增加金箔口味的：迷你核桃豆沙金箔月、迷你松子棗泥金箔月、迷你松仁蓮蓉金箔月，讓您口口都是極品，裡裡外外充分展現個人品味。

中秋,月餅,奇華餅家（圖／業者提供）

▲▼新款高質感耀金典藏禮盒，實惠價格就可以嚐到各種經典味道。

中秋,月餅,奇華餅家（圖／業者提供）

中秋,月餅,奇華餅家（圖／業者提供）

▲氣派送禮首選金袍御品禮盒，裡裡外外充分展現個人品味。

現在就透過這份美味將情感凝聚！奇華餅家中秋超早鳥優惠開跑，即日起至8月30日滿$1300享85折優惠；8月31日至9月14日滿$1300享9折優惠，蛋捲系列禮盒及鳳梨酥系列禮盒等明星商品亦有9折優惠，另外也提供大宗訂購專案，不管是在身旁或相隔千里，都能讓家人好友感受到真切的心意，共度中秋佳節，成就團聚時光的美好回憶。

奇華餅家2023中秋月餅優惠開跑：https://bit.ly/3NMjx6d

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中秋月餅奇華餅家團圓

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