史上第二次！中秋、國慶連假隔5天接力放　連7天國道0~5時免收費

▲中秋和國道連假預估國道將出現大量車潮。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋連假將至，且距離國慶連假僅隔5天，高公局今(25日)公布連假疏運措施，中秋3天連假和國慶4天連假，前後共有7天假期每天0時到5時國道免收費，並將祭出高乘載管制，其中中秋連假首日交通量將是最大的一天，上看123百萬車公里。

今(112)年中秋節與國慶日連假之間僅相隔5天，為歷史上除了109年中秋和國慶連假間隔5天，再度遇上兩連假不到一周接力放假，為史上第二次兩連假相距最短。今年中秋連假為9月29日至10月1日共3天，國慶連假為10月7日至10月10日共4天。

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交通管理組科長蔡明哲表示， 今年中秋連假預估將有返鄉和出遊車潮，國慶連假則以短途出遊車流為主，其中中秋節連假交通量最高上看123百萬車公里，國慶日連假交通量最多為120百萬車公里，由於中秋仍有返鄉需求，第一天是雙向交通量最大的一天，因此將實施南向高乘載管制，分散車流。

高公局指出，中秋和國慶兩連假首日南向交通量皆可達70百萬車公里，為平日1.6倍。中秋連假為返鄉及旅遊旅次，第1、2日以南向車流為主，第2、3日以北向車流為主；國慶日連假主要則為休閒旅遊旅次，第1、2日以南向車流為主，第3、4日以北向車流為主。

蔡明哲指出，因中秋和國慶連假接近，後面假期可能會受第一個假期干擾和分流，不過中秋連假也可能會有天候影響，過往中秋連假滿多次都遇到颱風，若中秋連假受天候影響，國慶連假車流可能就會比較集中。

根據高公局規劃，中秋和國慶連假將實施單一費率，以及國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。另外9月29日至10月1日中秋節連假、112年10月7日至10日國慶日連假，該7天假期每日0至5時國道將全線暫停收費。

▲中秋連假國道疏運措施。（圖／高公局）※點圖放大

此外，中秋和國慶連假也將實施高乘載管制，中秋節連假部分，9月29日6至12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道實施高乘載；9月30日至10月1日每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道也實施高乘載管制。

國慶日連假則自10月7日6至12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道採高乘載管制；10月8日至10日每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道也實施高乘載。

此外，國道也將實施匝道封閉，中秋節連假將自9月29日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。9月30日5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。其中石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。9月30日至10月1日每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

▲國慶連假國道疏運措施。（圖／高公局）※點圖放大

國慶日連假則自10月7日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。10月8日5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。其中石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。10月9日至10日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

另連假期間，高公局也規劃開放路肩、匝道儀控、替代道路和暫停施工等措施。

高公局表示，中秋節及國慶連假各地均會出現旅遊人潮及車潮，國道瓶頸路段於尖峰時段交通需求遠大於可服務容量，部份時段、路段發生壅塞在所難免。建議用路人多搭乘公共運輸；如要開車出門，請先瞭解各項交通疏導措施，避開壅塞時段路段。