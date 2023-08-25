　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

史上第二次！中秋、國慶連假隔5天接力放　連7天國道0~5時免收費

▲國5北上路段，今（14日）上午2起車禍，一度回堵4公里。（示意圖／記者游芳男攝）

▲中秋和國道連假預估國道將出現大量車潮。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋連假將至，且距離國慶連假僅隔5天，高公局今(25日)公布連假疏運措施，中秋3天連假和國慶4天連假，前後共有7天假期每天0時到5時國道免收費，並將祭出高乘載管制，其中中秋連假首日交通量將是最大的一天，上看123百萬車公里。

今(112)年中秋節與國慶日連假之間僅相隔5天，為歷史上除了109年中秋和國慶連假間隔5天，再度遇上兩連假不到一周接力放假，為史上第二次兩連假相距最短。今年中秋連假為9月29日至10月1日共3天，國慶連假為10月7日至10月10日共4天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通管理組科長蔡明哲表示， 今年中秋連假預估將有返鄉和出遊車潮，國慶連假則以短途出遊車流為主，其中中秋節連假交通量最高上看123百萬車公里，國慶日連假交通量最多為120百萬車公里，由於中秋仍有返鄉需求，第一天是雙向交通量最大的一天，因此將實施南向高乘載管制，分散車流。

高公局指出，中秋和國慶兩連假首日南向交通量皆可達70百萬車公里，為平日1.6倍。中秋連假為返鄉及旅遊旅次，第1、2日以南向車流為主，第2、3日以北向車流為主；國慶日連假主要則為休閒旅遊旅次，第1、2日以南向車流為主，第3、4日以北向車流為主。

蔡明哲指出，因中秋和國慶連假接近，後面假期可能會受第一個假期干擾和分流，不過中秋連假也可能會有天候影響，過往中秋連假滿多次都遇到颱風，若中秋連假受天候影響，國慶連假車流可能就會比較集中。

根據高公局規劃，中秋和國慶連假將實施單一費率，以及國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。另外9月29日至10月1日中秋節連假、112年10月7日至10日國慶日連假，該7天假期每日0至5時國道將全線暫停收費。

▲▼中秋連假疏運措施。（圖／高公局）

▲中秋連假國道疏運措施。（圖／高公局）※點圖放大

此外，中秋和國慶連假也將實施高乘載管制，中秋節連假部分，9月29日6至12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道實施高乘載；9月30日至10月1日每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道也實施高乘載管制。

國慶日連假則自10月7日6至12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道採高乘載管制；10月8日至10日每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道也實施高乘載。

此外，國道也將實施匝道封閉，中秋節連假將自9月29日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。9月30日5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。其中石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。9月30日至10月1日每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

▲▼國慶連假國道疏運措施。（圖／高公局）

▲國慶連假國道疏運措施。（圖／高公局）※點圖放大

國慶日連假則自10月7日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。10月8日5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。其中石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。10月9日至10日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

另連假期間，高公局也規劃開放路肩、匝道儀控、替代道路和暫停施工等措施。

高公局表示，中秋節及國慶連假各地均會出現旅遊人潮及車潮，國道瓶頸路段於尖峰時段交通需求遠大於可服務容量，部份時段、路段發生壅塞在所難免。建議用路人多搭乘公共運輸；如要開車出門，請先瞭解各項交通疏導措施，避開壅塞時段路段。

ET快訊
快訊／下班注意！　大雷雨強襲4地
蘇拉明增強中颱！　「不排除陸警」時間點曝
Toyz自爆入獄！　「我去看守所報到了」後消失
快訊／日本核廢水排海！　海水化驗結果出爐
快訊／遊覽車自撞「碎片散一地」　楊梅休息站出口封閉
搭飛機「別喝茶或咖啡」　空姐警告1物超髒
余文樂「消失演藝圈」5年　內幕全說了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／下班注意！雨區擴大「7縣市大雨特報」　大雷雨強襲4地

高雄鹹酥雞嘉年華將登場！50攤炸物啤酒大集合　搭捷運方便開吃

蘇拉明天增強中颱！「不排除陸警」時間點曝　花東暴雨熱區

麻醉時被附身？年輕妹手術醒來變「男聲」　一開口嚇壞所有醫護

史上第二次！中秋、國慶連假隔5天接力放　連7天國道0~5時免收費

中小學下周開學　北市宣布取消口罩令、開放家長入校

蘇拉恐襲台！南投「最慘加油站」現況曝　老闆急喊：賣擱來啊

男友偷吃閨蜜！妹子卻帶他免費飛日本　「1狠招」報復：別再回台

當代理教師被嗆是「打工仔」！工程師男友嫌她沒面子：不適合結婚

快訊／午後雨彈來襲！6縣市大雨特報　警戒到入夜

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

暖心女遇浪浪哭求怕貓男友收編　半年後牠趴枕邊挑釁：妳才小三

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

賴品妤受訪突尖叫「你為什麼要推我」！衝突畫面曝光

快訊／下班注意！雨區擴大「7縣市大雨特報」　大雷雨強襲4地

高雄鹹酥雞嘉年華將登場！50攤炸物啤酒大集合　搭捷運方便開吃

蘇拉明天增強中颱！「不排除陸警」時間點曝　花東暴雨熱區

麻醉時被附身？年輕妹手術醒來變「男聲」　一開口嚇壞所有醫護

史上第二次！中秋、國慶連假隔5天接力放　連7天國道0~5時免收費

中小學下周開學　北市宣布取消口罩令、開放家長入校

蘇拉恐襲台！南投「最慘加油站」現況曝　老闆急喊：賣擱來啊

男友偷吃閨蜜！妹子卻帶他免費飛日本　「1狠招」報復：別再回台

當代理教師被嗆是「打工仔」！工程師男友嫌她沒面子：不適合結婚

快訊／午後雨彈來襲！6縣市大雨特報　警戒到入夜

南宮珉再發威！《戀人》「收視率翻倍登冠軍」韓媒列5大關鍵原因

快訊／下班注意！雨區擴大「7縣市大雨特報」　大雷雨強襲4地

誠實服務才是王道！　永慶房屋郭坤鑫救回屋主150萬元

竹市府員工家庭日登場　高虹安與百位親子同樂

蔡英文出席全國宗教團體表揚大會　嘉義縣3廟宇連10年獲獎

男看YouTube影片在家自己接生　「臍帶沒剪乾淨」害妻失血過多亡

高雄鹹酥雞嘉年華將登場！50攤炸物啤酒大集合　搭捷運方便開吃

熱心柴柴叼垃圾進門「幫忙打掃」　碰見主人趕緊鑽到桌下

正妹高調曬「長官禮物」！滿滿情趣內衣與「小香蕉」：為人民服務

綠衫軍雙探花能否捧起冠軍金盃？　瘋狗貝直呼：不可能

松鼠吃播！狂嗑森林大蘑菇　超呆眼神直盯鏡頭萌翻網❤️

生活熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

《木曜4》6人再合體！「感性告白」全是洋蔥

蘇拉可能成「穿心颱」登陸　下週三最近台灣

史上最強護國防護罩　台灣4年閃95颱

4星座「不隨便相信別人」！第1名防備心太重了

愛到卡慘死！ 最容易愛上渣男星座TOP 3

新竹棒球場承包商：契約是國產車不能要求進口車等級

林襄、Yuri爆熱戀！鄉民點名她是樂天新王牌

《木曜》溫妮脫了！「雙球炸出」S曲線被看光

蘇拉「貫穿台灣」機率飆升55%！時間落下周三四　4地區警戒

蘇拉恐轉「強颱」！歐洲預測模式：平均路徑穿台　海警機率曝

資深玉女被通緝消失　驚傳去當尼姑！周遊吐真相

蘇拉可能中止4年無颱登陸紀錄　彭啟明揭「關鍵時間」

更多熱門

相關新聞

國道9服務區推動綠能BOT！增90格快充　明年第3季完成

國道9服務區推動綠能BOT！增90格快充　明年第3季完成

電動車數量不斷成長，預計2040年電動小客車和電動機車市售比將達到100%，等同2040年邁入禁售燃油車、新車只販賣電動車時代，為配合運具電動化，國道服務區也加速建置快充設備，除既有28格外，今年8月底前再增44格，並將採首件綠能BOT案，9服務區將再增90格，明(113)年第三季全數完成。

台南庇護工場中秋禮開賣

台南庇護工場中秋禮開賣

2023尚格酒業中秋嚴選珍藏佳禮！

2023尚格酒業中秋嚴選珍藏佳禮！

單顆漲5元　不二坊蛋黃酥中秋訂單已滿

單顆漲5元　不二坊蛋黃酥中秋訂單已滿

陳怡珍、蔡旺詮與青果西施挺果農送文旦助弱勢

陳怡珍、蔡旺詮與青果西施挺果農送文旦助弱勢

關鍵字：

高公局中秋國慶連假疏運免收費高乘載匝道封閉

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

即／台北車站落軌！她遭區間車撞卡車底　命危搶救中

王陽明爆婚變9天行蹤曝光

前WWE冠軍驚傳猝逝！享年36歲

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」

獨／19歲男遭16煞凌虐慘死！最小涉案人僅13歲　

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

Yuri爆熱戀「首露臉被拍」春風反應超真實

豪勁救援失敗遭出征　老婆出面捍衛

鄰居買到爛車位「天天來霸停」！還逼他換位子

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面