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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【更生好物每周報】銀飾工藝 拋出新的生命光澤

▲▼臺灣更生保護會開辦銀飾技藝課程。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲臺灣更生保護會開辦銀飾技藝課程，學員們製作出的銀飾品，富有著不同的特色風格。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

技藝的學習，也是其中一種成長的機會，藉由不同的技能訓練，發掘更多專長，並發展出屬於自己的特色。更生保護會於去年首次開班設立技訓課程，在邀請專業老師指導下，帶領著學員由原型打造至成品，由皮革製品、金屬線材、金屬工藝設計，使前來的學員於課程結束後，更期待下次課程的到來。

耐心打磨 看見新的光澤

當琢磨的越細緻，越能散發出亮麗的光澤，由設計至成型，課程中所傳授的不只是技術上的工夫，更是在這段期間裡，沈下心好好的與自己相處，所製作出的成品也代表著自己的獨特樣貌。

沉下心 體會細緻的功夫

銀飾的製成也是耐心的磨練，在銀片上敲著代表的字樣，由打磨至焊接，精準控制著火候等待著時機點來臨，一瞬間變成戒指的雛形，再透過各式細度的拋光器材，漸漸的將色澤與亮度拋出，轉眼間成為了我們所喜愛的銀飾品。

炙熱的眼神 展現新的光芒

那些精巧的製品，就像是不同的故事。更生保護會首次開設不同的技藝課程，便是希望能提供更多的學習機會，藉由不同領域的學習技能發展出屬於自己的特色，由前來上課的學員裡，看著他們專注的眼神以及認真的處理著作品的樣貌，感受到對於課程的喜愛與熱忱。


銷售資訊：

財團法人臺灣更生保護會 (02)2737-1232

▼銀飾製作的過程，由裁切、焊接至打磨，逐漸成形。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼臺灣更生保護會開辦銀飾技藝課程。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼臺灣更生保護會開辦銀飾技藝課程。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼臺灣更生保護會開辦銀飾技藝課程。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼臺灣更生保護會開辦銀飾技藝課程。（圖／臺灣更生保護會提供）

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