打氣筒爆打孕妻1屍2命！莽男無期徒刑改輕判23年

▲男子持打氣筒爆打孕妻，造成一屍兩命的慘案。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

桃園李姓男子懷疑妻子出軌，竟以談判離婚為由，引誘懷孕的妻子前來，不顧她懷有身孕，凌虐性侵；之後更持打氣筒爆打孕妻，還將過程直播給女網友觀看。妻子因此死亡，一屍兩命，一二審均將李男重判無期徒刑，更一審31日宣判，輕判他有期徒刑23年、褫奪公權8年。

判決指出，本案發生於2020年6月間，當時45歲的李男與37歲的妻子，2人雖然結婚10多年，但感情不睦早已分居桃園、雲林2地。李男懷疑妻子偷吃，案發當天以談離婚為幌子，將妻子騙到桃園大園區的住處中。2人說沒幾句話，李男暴怒。

李男命妻子脫去全身衣物，並責罵、毆打妻子，還開啟手機直播。之後李男以妻子的手機傳訊給疑似外遇對象，寫下「明天你準備收屍體」的文字。李男持續毆打凌虐妻子，從傍晚5點一直到隔天凌晨5點多，過程中李男兩度性侵妻子。隔天上午10點多，李男開始持打氣筒痛毆妻子，一直打到下午3點多，妻子已經奄奄一息、昏倒在廁所中，李男才打電話叫救護車前來救治。

妻子送醫後，醫師發現她有5個月身孕，但經過急救後，妻子仍不治身亡。醫師通報檢警單位，李男遭到逮捕後，謊稱妻子自己摔倒，他只是協助打電話送醫；檢警不採信，逮捕李男後聲押獲准，之後依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一二審均將李男重判無期徒刑，案經撤銷發回後，高院更一審撤銷他的無期徒刑判決，改依照凌虐性侵罪判刑10年、殺人罪判刑14年、褫奪公權8年，合併應執行有期徒刑23年、褫奪公權8年。可上訴。