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不滿遭請離遊民持刀砍診所總務慘縫80針　被捕還喊「反攻大陸」

▲▼台中中區診所總務遭街友持美工刀砍傷，臉頰傷口長度更一度延伸至耳朵附近。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中某診所總務遭遊民持美工刀砍傷，臉頰傷口長度更一度延伸至耳朵附近。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中市去年發生一起恐怖的傷人事件，一名診所總務請睡在診所門口的許姓遊民離開，數天後遭許男持美工刀自身後攻擊，頸部、臉部掛彩，縫了80多針，許男遭捕時還大喊「反攻大陸」。最高法院審理後，審酌許男有精神疾病，31日將他依照殺人未遂罪判刑5年、刑之執行後令入相當處所或以適當方式施以監護2年，全案定讞。

本案發生於去年7月底，台中市平等街上的某間診所，診所內的鍾姓總務人員陪同病患走出門口後，突然遭到人持刀自背後攻擊。由於事出突然，鍾男來不及抵抗，白袍染血。鍾男躲進診所裡，警方也獲報趕赴現場，逮捕行兇的許姓男子。許男遭捕時還大喊「反攻大陸」；至於被害人則是送醫後撿回一命，只是頭部、頸部、背部縫了80多針。

檢警進行調查，發現許男在案發多日前，就躺臥在診所外睡覺，當時被害人擔心許男太熱，還拿礦泉水給許男解渴，並委婉地請許男離開。到了案發當天，許男就鎖定被害人，在診所外站三七步等看著所內，等了50多分鐘後竟持一把工業用美工刀攻擊被害人。檢方依照殺人未遂罪嫌，對許男提起公訴。

法院審理時，許男供稱不滿診所偷學他的醫術，才會攻擊；但法院也將許男送鑑定，發現他受精神疾病所苦多時。一審將他判刑7年10月，上訴二審後，高等法院台中分院改判他有期徒刑5年、監護2年。全案再上訴，最高法院31日駁回上訴定讞。

▼男子行兇前，持刀在診所外等候近1小時。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼台中中區診所總務遭街友持美工刀砍傷，臉頰傷口長度更一度延伸至耳朵附近。（圖／記者白珈陽翻攝）

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