羅淑蕾不滿「誰摔死了李新？」　郭新政盛竹如二審逆轉有罪

▲郭新政、盛竹如二審逆轉有罪。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

已故台北市議員李新的生前女友郭新政，找了知名演藝人員盛竹如製作「誰摔死了李新」一系列影片，引起前立委羅淑蕾不滿。羅淑蕾自訴2人涉嫌誹謗、公然侮辱等罪，一審判2人無罪。不過31日二審卻逆轉有罪，改判郭新政有期徒刑4月、罰金8千元，盛竹如拘役50日。

已故台北市議員李新於2017年9月底離世，一年後，臉書上出現「誰摔死了李新？」一系列影片，影片由知名演藝人員盛竹如旁白，並暗指前立委羅淑蕾於本案中，佔有重要地位。事後眾人才知道，原來是李新在世時的女友郭新政出資，與盛竹如製作一系列影片。

羅淑蕾不滿，認為這系列影片中提到「103年5月23日在大展當鋪門口之人為黑道，且與羅淑蕾熟識，羅淑蕾與黑道掛勾脅迫郭新政」、「羅淑蕾暗中安排打手，對李新惡意言語攻擊」、「羅淑蕾在該珠寶案中與黑道、政治人物及國家各級單位聯手，對李新進行政治迫害、對郭新政司法追殺，造成李新跳樓身亡」、「羅淑蕾以其立委身分，使法院派出大隊人馬對郭新政名下10億元財產為假扣押有超額查封」之「李新是怎麼摔死的Part1至3」，相關言論對她名譽造成影響，因此提出自訴，控告2人涉嫌加重誹謗、公然侮辱等罪。

一審法院判決郭新政、盛竹如二審無罪。羅淑蕾上訴第二審，高等法院歷經4年多審理後，31日做出二審判決。高院改認定郭新政犯下加重誹謗罪，這部份處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元；另外犯公然侮辱罪，處罰金8千元。另外高院也認為盛竹如犯下加重誹謗罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元。本案仍可再上訴。