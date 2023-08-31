【東森傳愛助更生】阿凱助黃明鎮牧師出書：生命影響生命





▲阿凱參加黃明鎮牧師新書發表會，並致贈禮物。（圖／張登凱提供）

記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟熱心公益，他先前協助進入集團工作的更生人張登凱（阿凱），成為復歸社會的成功案例。阿凱最近居中牽線，讓40多年來都在監獄協助受刑人的黃明鎮牧師，與名導演安景鴻都能出書，阿凱強調，這都是王令麟教導他的「用生命影響生命」。

對於這次居中牽線，讓黃明鎮、安景鴻也能獲得出版社青睞而出書，阿凱表示，一方面要感謝總裁王令麟一路的支持與鼓勵，另一方面要感謝上帝的安排。阿凱說，先前與黃明鎮牧師共同前往監所演講，才知道黃明鎮對受刑人無怨無悔的付出；另外也是做公益活動而認識安景鴻，才知道安景鴻歷經低谷，卻還能走出自己的一片天。

黃明鎮牧師在網路上的資料，是「以基督教信仰從事犯罪防治、矯正、修復工作。因為長期前往全台監所輔導教育受刑人，因此譽有台灣『監獄先生』之稱號。」阿凱也說，黃明鎮牧師對監獄的受刑人輔導長達40多年，受刑人幾乎無人不知、無人不曉，確實非常用心。

安景鴻導演則是台灣知名的製作人、導演，在網路上更是赫赫有名，「擁有多年影視製作經驗，曾擔任《鬥魚》、《火線任務》、《眉飛色舞》、《偷天換日》等當紅偶像劇的製片人。其擔任製片人的作品《天使情人》、《黑糖瑪奇朵》、《原來我不帥》、《黑糖羣俠傳》 等偶像劇，皆創下收視佳績。2017年擔任電視專題片《一帶一路一家人》的導演。」不過他在疫情期間因為投資拍片失利，幾乎賠掉身家財產，看似一厥不振。幾個月前在公益活動中遇到阿凱，相談之下，阿凱才引介出版社為安景鴻出書；安景鴻目前也有不少工作邀約，已經重新振作起來。

阿凱日前參加了黃明鎮、安景鴻的新書發表會，會後也參加了台灣、馬來西亞交流餐會，當時大馬三位知名人士：企業歌手「顔博老師」、世界攝影冠軍「Keda Z. Feng老師」、馬來西亞企業融資專家Kengy Ng均有出席，也與阿凱有不少交流。阿凱更說，要在9月份出訪大馬，希望能有更深一步的交流，希望能落實王令麟教導他的「用生命影響生命」。

▼阿凱與安景鴻導演合影。（圖／張登凱提供）