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爸娶繼母趕她出家門！北大女6年後回鄉…驚知「心碎真相」淚崩

女子6年後才得知被趕出家門的真相。（圖／翻攝畫面）

▲女子6年後才得知被趕出家門的真相。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

子欲養而親不待。中國大陸一名女子因不諒解父親違背「承諾」娶了繼母、趕她出家門害獨扛大學學費與生活費，長達6年沒跟爸爸說過一句話。怎知她在大都市事業小有成就、想向鎮裡爸爸與繼母炫耀時，竟得知令她愧疚又無比心碎的真相。

綜合陸媒報導，女子透露母親在她2歲去世後，爸爸不斷拒絕親友再娶、多個人照顧她與祖父母的建議，堅持一個人扛起整個家，還一度身兼兩份工。怎知這樣有原則有責任感的父親，卻在國中時帶了「繼母」回來，讓她開始怨恨爸爸和繼母。

雖然父親要她喊繼母「阿姨」，女子仍認為遭爸爸背叛，因為爸爸態度不只變得非常嚴厲，還要她跟繼母學所有家事，甚至在她18歲到北大就讀當天說，「妳已經是可以獨立生活的成年人了，我不再有扶養責任與義務，這1萬塊足夠在大城市待一段時間，以後妳的生活費、學費自己賺，賺不到就退學，爸爸不會跟妳有任何關係，所以沒必要打電話，爸爸不會接」。

這段話雖沒讓女子傷心，卻令她氣憤落淚，因為自從繼母出現後，她就覺得爸爸會拋棄她，而她面對冷酷的方式，就是用更冰寒態度回應，直到6年後找到高薪工作，「想看他會不會後悔」才回老家找爸爸。為了讓爸爸更羨慕與忌恨，她特地挑對方65歲生日當天回家，怎知一到竟發現「家荒廢了」，等循鄰居指引找到鄰鎮的繼母，才知道「爸爸病逝了」。

繼母坦承當年是為報恩才聯手演了趕出家門的戲，因為女子爸爸當時已經罹癌，又沒錢同時治療和付學費才出此下策，讓女子學會獨立。且雖然從沒打電話給女兒，但女子父親只要身體還可以，就會坐公車到北京遠遠偷看女兒，這溫柔卻無比殘酷的事實，讓女子自責過去看不懂爸爸用心，如今想回報卻來不及了。

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