中國海鮮禁令衝擊日本漁業　岸田訪豐洲魚市場大撒幣護水產

▲日相岸田文雄計劃撥800億日圓，支持國內漁業從業者。（圖／首相官邸）



實習記者任庭儀／編譯

為紓緩中國禁運日本海鮮產品造成的衝擊，日本政府計劃提撥數百億日圓，制定新措施支持國內漁業從業者，包括開拓新銷路、新建加工設施等。

綜合《日經新聞》、《共同社》等報導，日本首相岸田文雄31日訪問東京豐洲魚市場後表示，「根據今天從漁業界聽到各項建議，我將制定新措施幫助漁業公司開發新的銷售渠道，並持續與中國進行協商。」

▲岸田文雄31日訪問東京豐洲魚市場。（圖／路透）



日本自24日起排放福島第一核電廠核處理水，引發各國對日本水產的牴觸情緒，其中日本最大貿易夥伴中國更是宣布，全面禁止日本海鮮進口。

日本政府設立總計800億日圓（約新台幣174億元）的基金，發展國內加工設施及冷凍保管設備，用以存放待銷的漁產，並協助銷售下降的公司進行資金周轉。此外，政府將透過日本貿易振興機構（JETRO）拓展海外銷售渠道，鼓勵國內消費及開拓中國以外的市場。

日本2022年水產品第一出口國為中國，總額達2782億日圓（約新台幣600億元），香港則以2086億日圓（約新台幣455億元）居次，中國更是占日本扇貝出口量一半以上。農林水產大臣野村哲郎25日指出，政府將採取措施，使扇貝等依賴中國的海鮮出口多元化。

在此之前，部分日本官員稱，將採取外交渠道抗議中國禁令，包含向世界貿易組織（WTO）申訴、抵制中國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等。