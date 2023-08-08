天九牌賭場藏身汽車美容場2樓　桃警拂曉攻堅逮58人

▲中壢警分局會同桃園市警局保大特警，持搜索票攻堅中壢區環中東路一處汽車美容店2樓的職業天九牌賭場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府警察局靖紀小組日前接獲檢舉，中壢區環中東路二段一家汽車美容店2樓疑似暗藏職業賭場，中壢警方連日蒐證後向桃園地院聲請搜索票，今（8）凌晨會同桃園市警局保大特警攻堅，當場查獲包括周姓負責人在內共55名賭客、賭資、籌碼、天九牌賭具與監視器等證物，其中3名賭場人員被依賭博罪嫌移送桃檢偵辦，其餘52名賭客依社會秩序維護法裁處。

▲大批賭客在現場等候確認身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，針對民眾檢舉中壢區環中東路二段某處職業賭場暗藏汽車美容店2樓，警方成立專案小組蒐證，確認該處晚間有不名人士進出，見時機成熟後向桃園地院聲請搜索票獲准，今天凌晨1時許中壢警方會同市警局保大霹靂小組人員攻堅破門而入，由於賭場人員堅持不開門，霹靂小組成員持破壞器材攻堅許久才進入。

▲現場起出賭資、籌碼與天九牌賭具與監視器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方順利攻進後發現是天九牌職業賭場，現場查獲58歲的周姓男子是負責人、18歲林姓男子則負責把風，24歲林姓男子則擔任荷官，現場有男女賭客共計52人共計55人，警方現場查扣賭資4萬餘元、籌碼10萬元、天九牌1副、監視器主機、鏡頭等證物，全案經偵訊後將周男等3名工作人員依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦、52名賭客則依社會秩序維護法進行裁處。

▲大批賭客被帶回分局進行訊問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方強調，警方將持續落實「清源專案2.0」、「社區警政再出發」等專案，針對轄區疑似賭博場所進行複查，以達到淨化轄區治安與打擊犯罪之決心。