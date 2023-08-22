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攝影師挨告偷拍性侵！曝性愛影片喊冤　女模「床上超主動」下場慘

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲小蕾指控攝影師小金性侵，卻因為性愛影片中錄下的證據，而被依誣告罪判刑。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台北一名攝影師小金（化名）先前約女模小蕾（化名）到飯店外拍、發生關係，事後卻挨告性侵，被控「強迫就範」。不過，檢方調查後發現，2人發生關係的過程中有說有笑、小蕾甚至還說「錄影要（付）1萬」，因此還給小金清白，而小蕾告人不成，反因誣告罪被判刑，得不償失。

根據判決書內容，小金與小蕾2020年4月間相約到飯店外拍，結束後相約發生關係，並且使用攝影師的器材，將性愛過程全部紀錄了下來。

不過，小蕾與小金發生關係後，卻打電話向友人控訴，外拍到一半突然遭到侵犯，嚇得直接離場，後來因為東西遺落在旅館，只好再與小金聯繫，到小金家中取回遺失物的過程中，對方又再度伸出狼爪，氣得她跑到警局報案，控告小金性侵。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲小金出示了雙方發生關係時所拍攝的影片，可以發現2人有說有笑，小蕾甚至十分主動。（示意圖／記者黃克翔攝）

小金挨告後喊冤，自己使用大型單眼相機，不可能用偷拍的方式拍下，同時也提供了在飯店內的錄影與對話。檢方勘驗後發現，小蕾在飯店床上雖然遮著雙眼，但行為十分主動，還詢問「現在這個行為是可以收錢的嗎」，小金則回覆「可以啊、看妳啊」，接著雙方開始了親密性行為。

在發生關係的過程中，小蕾有看向鏡頭，甚至還開口告知，本來發生關係打算討要5千元，但因為有拍攝影片，所以要加價到1萬元，小金則回應「待會刪得掉」，雙方不斷嬉鬧、聊天，與常人認知的性侵犯過程並不相同。

等到完事以後，因為床單沾到血，小蕾還一派輕鬆地說，「就跟你說會流血、你是在」，2人還幽默討論「會不會被飯店殺了」，事後小蕾發現遺失物品、找小金領取時，又留在小金家中住了一晚、共度春宵。

檢方偵結後，予以小金不起訴處分。至於小蕾則是被依照誣告罪起訴，士林地院法官認為，小蕾明明合意與與小金性交，也同意拍攝影片及照片，卻基於誣告的犯意，指控小金強制性交，且從始至終否認犯行、沒有面對自己的過錯，因此依照誣告罪判她6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

 
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